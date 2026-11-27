Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a dit vendredi être convaincu d'obtenir une majorité de gauche lors des élections législatives anticipées de dimanche, malgré des sondages défavorables.

Alors que la campagne s'achève, la publication de nouvelles enquêtes d'opinion est prohibé, ce qui n'a pas empêché le dirigeant socialiste d'affirmer que les données internes montraient que son parti arriverait en tête du scrutin et qu'il serait reconduit avec le soutien de formations de gauche plus petites.

"Je ne peux pas concevoir que nous perdions", a déclaré Pedro Sanchez à Cadena SER, ajoutant que les électeurs de gauche se mobilisaient de plus en plus pour voter massivement, une condition nécessaire pour obtenir une majorité progressiste afin de s'attaquer notamment à la profonde crise du logement que traverse le pays.

Pourtant, la quasi-totalité des sondages publiés avant l'entrée en vigueur de l'interdiction montraient une nette avance d'une éventuelle coalition entre le Parti populaire (PP), de centre droit, et Vox, parti d'extrême droite, qui cherchent à évincer Pedro Sanchez après huit ans au pouvoir.

DÉBAT TENDU

Lors d'un débat à quatre organisé jeudi soir face aux deux dirigeants de l'opposition ainsi qu'à la candidate du Front large de gauche radicale, Ada Colau, Pedro Sanchez a adopté un ton plus combatif que lors de son face-à-face de la semaine dernière avec le chef du PP, Alberto Nunez Feijoo, alors considéré comme le vainqueur de cette confrontation.

Pedro Sanchez a fait front commun avec sa partenaire de coalition présumée, Ada Colau, pour dénoncer Alberto Nuñez Feijoo et le dirigeant de Vox Santiago Abascal fustigeant des programmes qui, selon lui, représentent "un retour en arrière".

Pedro Sanchez et Ada Colau ont vivement critiqué Santiago Abascal qui a refusé pendant le débat de condamner les violences fondées sur le genre. Ils ont également accusé Alberto Nuñez Feijoo d'avoir tenu un propos sexiste lorsqu'il a qualifié Ada Colau de "petite silencieuse", en référence à ce qu'il a présenté comme son manque de critiques à l'égard de la gestion gouvernementale des inondations meurtrières de 2024.

"Si j'ai offensé quelqu'un, je retire (ce propos), évidemment", a ensuite déclaré Alberto Nunez Feijoo, tout en dénonçant ce qu'il a qualifié de "mise en scène" de ses adversaires.

Les partis devaient tenir leurs derniers meetings vendredi soir, les socialistes et le Frente amplio (Front large, gauche radicale) ayant choisi Madrid pour leurs rassemblements, tandis que le PP et Vox ont opté respectivement pour Séville et Valence.

Les Espagnols observent une "journée de réflexion" la veille du scrutin. La campagne électorale, les rassemblements et la publicité politique sont interdits afin de permettre aux électeurs de peser leur choix avant de se rendre aux urnes.

(David Latona; avec la contribution d'Emma Pinedo, version française Nicolas, édité par Benoit Van Overstraeten)