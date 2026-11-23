Espagne : Sanchez espère déjouer les pronostics et empêcher droite et extrême droite de l'emporter

Le Premier ministre espagnol et dirigeant du PSOE, Pedro Sánchez, lors d’un meeting de campagne à Saint-Jacques-de-Compostelle, le 20 novembre 2026 ( AFP / Miguel RIOPA )

Le Premier ministre Pedro Sanchez espère déjouer, lors des législatives de dimanche en Espagne, les pronostics des sondages semblant promettre une victoire à la droite, qui pourrait gouverner avec le soutien de l'extrême droite, situation inédite depuis la fin de la dictature.

Le résultat de ce scrutin anticipé, initialement prévu à la mi-2027, sera particulièrement scruté en Europe. Il pourrait modifier les équilibres au sein de l'Union européenne, et ouvre une série d'élections déterminantes, dont la présidentielle en France ou les législatives en Pologne et en Italie, les douze prochains mois.

"En route vers la victoire, allons voter, gagnons et gouvernons quatre années de plus", a lancé ce week-end à ses partisans le Premier ministre socialiste, devenu, après huit ans au pouvoir, une figure internationale de la gauche.

En Espagne, le dirigeant de 54 ans reste toutefois très clivant. Les enquêtes d'opinion le placent derrière Alberto Nuñez Feijoo, 65 ans, chef du Parti populaire (PP, droite), même si l'écart entre eux s'est resserré.

"Ne vous fiez pas aux sondages (...) Nous les connaissons, ils sont capables de tout et, lorsqu'ils sont blessés, ils sont encore plus dangereux", a averti M. Feijoo. "L'Espagne a besoin de changement et ensemble nous allons y parvenir".

Appui nécessaire

Selon les sondages, le PP pourrait arriver en tête, mais loin de la majorité absolue au Congrès, reproduisant le scénario des législatives de 2023. M. Sanchez, arrivé deuxième, avait rassemblé suffisamment de soutiens pour être reconduit.

Alberto Núñez Feijóo, dirigeant du Parti populaire (PP), lors d'un meeting de campagne à Valence, le 21 novembre 2026 ( AFP / Jose JORDAN )

Le PP devrait donc avoir besoin de l'appui du parti d'extrême droite Vox, troisième force politique du pays, qui pourrait presque doubler son nombre de députés, faisant de son dirigeant, Santiago Abascal, un arbitre incontournable.

Vox et le PP gouvernent déjà ensemble dans plusieurs régions. Mais l'extrême droite n'est jamais entrée au gouvernement central depuis le retour de la démocratie après la mort du dictateur Francisco Franco en 1975.

La situation de M. Sanchez apparaît plus fragile qu'en 2023 en raison de l'affaiblissement des autres formations de gauche.

Cette polarisation trouve un écho chez les électeurs.

"Sanchez doit partir immédiatement, par décence et par respect pour les Espagnols. Feijoo n'est peut-être pas le candidat idéal, mais nous avons besoin de changement", déclare à l'AFP Pedro Suarez, entrepreneur de 64 ans.

Le dirigeant du parti Vox, Santiago Abascal, lors d’un meeting de campagne à Saragosse, le 22 novembre 2026 ( AFP / Manaure Quintero )

"Je pense que ce pays a beaucoup progressé ces dernières années. De très nombreuses avancées sociales ont été obtenues", estime au contraire Pilar Sanchez, 64 ans, qui votera pour Sanchez.

De fait, le Premier ministre demande aux électeurs de lui accorder leur confiance afin d'éviter la "régression" qu'incarnerait, selon lui, un gouvernement PP-Vox, après les changements portés par son équipe et alors que l'économie espagnole continue d'afficher son dynamisme.

"Régénération institutionnelle"

Président de l'Internationale socialiste, il s'est illustré à l'international en s'opposant au président des États-Unis, Donald Trump, et au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, sur les guerres en Iran et à Gaza. À contre-courant de nombreux partenaires européens, il défend également une politique d'ouverture à l'immigration.

Le message "Pedro, je voterai pour toi" sur un ti-shirt lors d'un meeting de campagne du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à Saint-Jacques-de-Compostelle, le 20 novembre 2026 ( AFP / Miguel RIOPA )

M. Sanchez a aussi tenté de tirer profit du mécontentement lié à la crise du logement en Espagne en convoquant ces élections, et en faisant adopter des mesures pour limiter les expulsions. L'opposition lui reproche toutefois de ne pas avoir réussi à enrayer la hausse du coût du logement et, plus largement, du coût de la vie.

À la tête de la Galice pendant treize ans, M. Feijoo réclame depuis longtemps la démission du chef du gouvernement en raison notamment de scandales de corruption touchant des membres de son entourage, ou de son incapacité à faire adopter les budgets de l'État, faute de majorité.

Promettant une "régénération institutionnelle", le PP a également multiplié les critiques sur la crise migratoire de juillet à Ceuta, quand des dizaines de milliers de personnes sont entrées dans l'enclave depuis le Maroc, et sur les deux catastrophes ferroviaires qui ont fait 115 morts cette année.

De son côté, Vox a fortement mis en avant son discours anti-immigration.

"Il y a ici beaucoup de personnes qui vivent grâce aux aides sociales dont les Espagnols ont besoin et qui n'ont rien à faire en Espagne", a lancé M. Abascal lors d'un meeting, ajoutant que les "violeurs" et les "assassins" devaient être détenus "dans les prisons de leur propre pays".