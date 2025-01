Espagne: Sánchez appelle à "renforcer" la sécurité européenne

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, à l'issue du dernier Conseil des ministres de 2024, Madrid, le 23 décembre 2024 ( AFP / OSCAR DEL POZO )

Le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez a appelé mardi à "renforcer" la sécurité européenne dans "un monde comprenant des menaces croissantes", tout en mettant en garde contre toute "dérive militariste".

L'Europe "doit se réveiller une fois pour toutes. Dans un monde comme celui-ci, il ne suffit pas de s'adapter à la réalité géopolitique. L'Europe doit être capable de se renforcer pour avoir un impact sur cette réalité et défendre ses intérêts et valeurs", a affirmé Pedro Sánchez devant les ambassadeurs espagnols réunis à Madrid.

"L'Europe doit affronter une fois pour toutes le défi de sa sécurité dans un monde comprenant des menaces croissantes", a poursuivi le dirigeant socialiste dans ce discours prononcé à quelques jours de l'investiture comme président américain de Donald Trump, qui a exigé des pays de l'OTAN qu'ils augmentent de manière substantielle leurs dépenses de défense, jusqu'à 5 % de leur PIB.

Les pays de l'UE, le Royaume-Uni et les membres de l'OTAN se réuniront le 3 février en Belgique pour discuter de la défense européenne, a annoncé lundi le président du Conseil européen, Antonio Costa, qui a proposé de discuter d'un éventuel accord pour augmenter les dépenses nationales de défense.

"Face à la menace, il est évident qu'il est nécessaire de renforcer notre industrie de la sécurité et de la défense. Nous avons des lacunes dans ce domaine, surtout dans le domaine de la cybersécurité", a admis mardi Pedro Sánchez.

Mais "je n'encouragerai jamais une dérive militariste qui nous mènerait à une nouvelle course aux armements. Le monde a des priorités plus urgentes et dans aucun manuel il n'est écrit que la paix et la sécurité se conquièrent en renforçant les arsenaux", a-t-il poursuivi, mettant en avant "la diplomatie comme moyen de résoudre les conflits".

Au moment où les forces russes et ukrainiennes mènent des combats intenses pour consolider leurs positions avant la prise de fonction de Trump, qui a dit vouloir mettre fin au conflit le plus tôt possible, Pedro Sánchez a aussi insisté sur l'importance de l'unité européenne en soutien à l'Ukraine.

"L'unité est de manière logique essentielle face au défi que représente la guerre de Poutine contre l'Ukraine, encore plus dans les prochains mois lorsqu'elle sera mise à l'épreuve", a-t-il déclaré.

L'objectif de l'Espagne est "d'obtenir que l'Ukraine atteigne une paix juste et durable dans le temps, car ce qui est en jeu, c'est l'avenir de ce pays souverain, mais aussi l'avenir de la sécurité européenne", a-t-il ajouté.