Quatorze migrants ont été retrouvés morts lorsqu'une embarcation transportant une centaine de personnes a été secourue près des îles Canaries, en Espagne, a rapporté vendredi l'agence de presse EFE, alors qu'une hausse des arrivées met les autorités régionales sous pression.

Ces nouveaux décès illustrent les dangers de l'une des routes migratoires les plus meurtrières au monde, avant les élections législatives de dimanche en Espagne, où l'immigration s'est imposée comme l'un des principaux thèmes de campagne

Selon EFE, quatorze corps ont été ramenés à terre. Les services de secours en mer avaient auparavant annoncé qu'entre huit et dix corps avaient été retrouvés à bord de l'embarcation et que six personnes avaient été évacuées par hélicoptère vers un hôpital dans un état grave.

L'embarcation, repérée à 72 kilomètres au sud de l'île d'El Hierro, a été remorquée au port de La Estaca.

Quatre-vingt-quatre survivants ont débarqué d'une autre embarcation dans le port de La Restinga, sur l'île d'El Hierro, où se trouvent un centre d'accueil pour migrants et un hôpital de campagne ayant pris en charge la plupart des bateaux de migrants arrivés sur l'île.

(Corina Pons, Mireia Merino, Emma Pinedo, Andrey Khalip et Mrinmay Dey; version française Camille Raynaud)