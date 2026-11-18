Au moins 300 écoles italiennes évacuées après des alertes à la bombe par courriel
MADRID, 18 novembre (Reuters) - - Plus de dix écoles de la région de la Galice, dans la nord-ouest de l'Espagne, ont été évacuées mercredi après avoir reçu des alertes à la bombe par courriel, a rapporté mercredi la police nationale espagnole, une semaine après que des milliers d'écoles en Italie ont été la cible de canulars similaires.
Les courriels ont été envoyés directement aux établissements scolaires, selon un porte-parole de la police qui n'a pas révélé leur contenu. Le nombre exact d'écoles touchées ne pouvait être confirmé dans l'immédiat, a-t-il ajouté.
Les unités spécialisées de la police espagnole n'ont pas retrouvé d'objets suspects.
Ces alertes à la bombe sont le dernier épisode d'une série de menaces et de cyberattaques en Europe visant des supermarchés, des banques du sang, le contrôle aérien et des diffuseurs.
Des milliers d'écoles en Italie ont été forcées la semaine dernière d'évacuer en raison d'alertes à la bombe.
L'Écosse, l'Irlande du Nord et la République d'Irlande avaient alors également rapporté qu'un grand nombre de leurs établissements scolaires avaient reçu un courriel de menace similaire envoyé depuis l'étranger, mais que celui-ci avait été considéré comme un canular et n'avait pas perturbé les cours.
Certains responsables européens soupçonnent la Russie d'être à l'origine d'une campagne destinée à perturber la vie quotidienne dans les pays européens soutenant l'Ukraine depuis l'invasion menée par Moscou.
La Russie le nie et accuse les pays occidentaux de mener une campagne de dénigrement.
L'Iran figure également parmi les suspects. La France a convoqué la semaine dernière l'ambassadeur d'Iran après avoir accusé Téhéran d'être à l'origine d'une cyberattaque qui a mis hors service les réfrigérateurs de centaines de supermarchés la semaine dernière.
L'Iran a rejeté ces accusations, les qualifiant de "sans fondement et hostiles".
(Reportage de Mireia Merino à Madrid; version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)
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