Au moins 300 écoles italiennes évacuées après des alertes à la bombe par courriel

MADRID, 18 novembre (Reuters) - - Plus de dix écoles ‌de la région de la Galice, dans la nord-ouest de l'Espagne, ont ​été évacuées mercredi après avoir reçu des alertes à la bombe par courriel, a rapporté mercredi la police nationale espagnole, une semaine après que des ​milliers d'écoles en Italie ont été la cible de canulars similaires.

Les courriels ont été envoyés directement ​aux établissements scolaires, selon un porte-parole ⁠de la police qui n'a pas révélé leur contenu. Le nombre ‌exact d'écoles touchées ne pouvait être confirmé dans l'immédiat, a-t-il ajouté.

Les unités spécialisées de la police espagnole n'ont pas retrouvé ​d'objets suspects.

Ces alertes à ‌la bombe sont le dernier épisode d'une série de ⁠menaces et de cyberattaques en Europe visant des supermarchés, des banques du sang, le contrôle aérien et des diffuseurs.

Des milliers d'écoles en Italie ont été ⁠forcées la semaine ‌dernière d'évacuer en raison d'alertes à la bombe.

L'Écosse, l'Irlande du ⁠Nord et la République d'Irlande avaient alors également rapporté qu'un grand ‌nombre de leurs établissements scolaires avaient reçu un courriel de ⁠menace similaire envoyé depuis l'étranger, mais que celui-ci avait été ⁠considéré comme un ‌canular et n'avait pas perturbé les cours.

Certains responsables européens soupçonnent la Russie ​d'être à l'origine d'une campagne destinée ‌à perturber la vie quotidienne dans les pays européens soutenant l'Ukraine depuis l'invasion menée par Moscou.

La ​Russie le nie et accuse les pays occidentaux de mener une campagne de dénigrement.

L'Iran figure également parmi les suspects. La France a ⁠convoqué la semaine dernière l'ambassadeur d'Iran après avoir accusé Téhéran d'être à l'origine d'une cyberattaque qui a mis hors service les réfrigérateurs de centaines de supermarchés la semaine dernière.

L'Iran a rejeté ces accusations, les qualifiant de "sans fondement et hostiles".

(Reportage de Mireia Merino à Madrid; version française Zhifan Liu, édité ​par Benoit Van Overstraeten)