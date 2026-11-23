Le Premier ministre espagnol et dirigeant du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), Pedro Sánchez, lors d’un meeting de campagne électorale à Saint-Jacques-de-Compostelle, le 20 novembre 2026. ( AFP / Miguel RIOPA )

Le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez a proposé lundi une nouvelle taxe sur les fortunes de plus de 100 millions d’euros, à quelques jours des législatives de dimanche, une mesure destinée à financer la garde d’enfants, le logement et les services publics.

"Même si nous avons réduit les inégalités de revenus à des niveaux historiquement bas, les 0,1 % les plus riches détiennent plus de 10 % du patrimoine. Et leur part n’a cessé d'augmenter depuis 2010", a écrit Pedro Sánchez sur X.

"Nous proposons une taxe sur les fortunes supérieures à 100 millions d’euros afin de financer, par exemple, une allocation pour l’éducation des enfants, le logement et l'amélioration des services publics. Que les millions se traduisent eux aussi en droits", a-t-il ajouté.

Cette proposition intervient alors que les socialistes de Sánchez cherchent à se démarquer du Parti populaire (PP) conservateur, que le chef du gouvernement accuse de vouloir réduire les impôts des plus riches.

Le PP est donné favori pour arriver en tête du scrutin de dimanche, mais sans obtenir la majorité absolue au Parlement. Dans ce scénario, le parti d’extrême droite Vox pourrait jouer un rôle décisif dans la formation d’un gouvernement.

Plusieurs formes de taxation du patrimoine des plus riches ont récemment été défendues par des responsables politiques de gauche au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et ailleurs, dans le but de répondre au mécontentement suscité par les inégalités et de mobiliser leur électorat.

Les organisations patronales s’opposent généralement fermement à ce type d’impôt, estimant qu’il pourrait pousser à l’exil des entrepreneurs créateurs d’emplois et de croissance.

L’Espagne dispose déjà d’un impôt de solidarité sur les grandes fortunes, instauré en 2022, qui s’applique aux patrimoines nets supérieurs à 3 millions d’euros.

Cette taxe a été conçue pour compléter les impôts régionaux sur le patrimoine et garantir que les contribuables les plus fortunés participent à l’effort fiscal quel que soit leur lieu de résidence.

De son côté, le PP promet des baisses d’impôts pour les ménages aux revenus faibles et moyens ainsi que pour les jeunes travailleurs. Le parti propose également des incitations fiscales destinées aux entreprises qui investissent dans la technologie et le numérique.