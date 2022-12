Espagne, montre-nous ton vrai visage

La plus large claque de cette Coupe du monde infligée au Costa Rica, suivie de deux prestations plus incertaines face à l'Allemagne et surtout au Japon. Après avoir avancé masquée durant la phase de poules, l'heure est venue pour l'Espagne de sortir du bois.

Maroc Espagne Le 06/12/2022 à 16h Diffusion sur

Alerte Roja

Pendant deux minutes, c'est tout un pays qui a tremblé. Menée – et finalement battue – par le Japon, laest virtuellement éliminée, la faute à une équipe du Costa Rica qui a pris les devants face à l'Allemagne. Stérile comme rarement et incapable de renverser le scénario, la bande de Luis Enrique ne doit finalement son salut qu'à la, impériale pour renverser leset lui offrir la deuxième place d'une poule folle. Un moment de tension, quelques jours seulement après avoir fait voler en éclats la sélection d'Amérique centrale, qui illustre plutôt bien le début de tournoi des Espagnols : difficilement déchiffrable.Débarquée au Qatar dans la peau d'un candidat crédible dans la course à l'étoile, cettene sort pas plus avancée sur ses forces à l'issue de ses trois premières sorties. Tout juste a-t-elle reçu les réprimandes d'une presse sportive nationale toujours aussi prompte à s'emballer après le revers finalement sans conséquences face aux Nippons., râlait Luis Enrique au coup de sifflet final.