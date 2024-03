Espagne : Ma fédération en crise, épisode 2

La Fédération espagnole de football a été réveillée mercredi matin par la police nationale, en quête de documents dans le cadre d'une enquête pour corruption, malversation et blanchiment. Une visite surprise qui témoigne des restes des années Luis Rubiales, aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt.

La scène est cocasse. Mercredi, alors que la sélection espagnole masculine s’entraînait sur les terrains de Las Rozas, en banlieue de Madrid, des agents de la Guardia Civil ont débarqué pour perquisitionner le siège de la fédération ibérique de football. « Ça nous a pris un peu par surprise, on était en train de s’entraîner et on a découvert ça après , rembobinait Rodri, capitaine de la sélection, en conférence de presse jeudi, avant d’affronter la Colombie en amical. O n vit un moment où il y a déjà trop de sujets extra-sportifs et nous sommes devenus experts dans l’art de nous isoler dans ce genre de choses. »

Le pirate des Caraïbes

Évidemment, on retrouve dans cette affaire le nom de Luis Rubiales, mis à la porte après son baiser forcé à Jenni Hermoso lors du sacre des Espagnoles en finale de Coupe du monde. L’UCO (unité d’opération de la police espagnole chargée de mener l’enquête sur des délits tels que les crimes organisés, la corruption, les homicides et les séquestrations à niveau national), a mené un vaste coup de filet à travers l’Espagne mercredi. Et ce dans le cadre d’une enquête pour « blanchiment de capitaux, malversation, corruption entre particuliers et (désormais) usage de paradis fiscaux » autour du contrat conclu par la RFEF – époque Rubiales – pour délocaliser la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite.…

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com