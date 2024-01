Espagne : le nombre des arrivées de migrants a presque doublé en 2023

Un bateau transportant 156 migrants escorté par un navire de Salvamar Adhara Salvamento Maritimo vers le port de La Restinga à El Pinar sur l'île d'El Hierro, dans les Canaries, après leur sauvetage, le 15 décembre 2023 ( AFP / STRINGER )

Le nombre des migrants entrés clandestinement en Espagne en 2023 a presque doublé en raison d'arrivées sans précédent ces derniers mois dans l'archipel des Canaries, selon des chiffres diffusés mercredi par le gouvernement.

Au total, 56.852 personnes sont illégalement entrées en Espagne l'année dernière, soit un bond de 82,1% par rapport à 2022, selon le rapport annuel du ministère de l'Intérieur.

Ce chiffre est le plus élevé depuis 2018, année au cours de laquelle 64.298 migrants étaient arrivés dans ce pays, l'une des principales portes d'entrée en Europe avec l'Italie et la Grèce.

Le bond de l'an dernier est principalement dû à l'afflux record enregistré dans les Canaries, qui ont connu en 2023 leur pire crise migratoire.

Au total, 39.910 migrants ont débarqué dans ces îles situées dans l'Atlantique, au large du nord-ouest de l'Afrique, un nombre qui a presque triplé (+154,5%) par rapport à 2022 et qui dépasse le précédent record de 2006.

Selon l'agence européenne Frontex, les migrants arrivés aux Canaries provenaient en particulier du Maroc et du Sénégal mais aussi de Gambie et de Guinée.

Malgré la dangerosité du périple de plus de 1.000 kilomètres dans des pirogues de pêcheurs, le Sénégal a fait face ces derniers mois à un flot de départs vers cet archipel espagnol. Son président Macky Sall a ordonné en novembre des mesures d'urgence pour endiguer ce flux en pleine expansion.

Selon le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, la hausse du nombre des départs vers les Canaries s'explique notamment par l'instabilité grandissante dans les Etats du Sahel.

- Route mortifère -

La traversée vers les Canaries, sur des embarcations de fortune, est une route migratoire extrêmement mortifère.

Selon l'ONG espagnole Caminando Fronteras, qui s'appuie sur des appels d'urgence des clandestins en mer ou de leurs proches, plus de 7.800 migrants sont morts de 2018 à 2022 en tentant de rejoindre ces îles à partir des côtes africaines.

Des migrants arrivent dans le foyer d'accueil temporaire de Barranco Seco, sur l'île des Canaries Gran Canaria, le 15 octobre 2023 ( AFP / DESIREE MARTIN )

Les autorités régionales de l'archipel se disent débordées par cet afflux de migrants et en particulier par les plus de 4.000 mineurs non accompagnés qu'elles doivent prendre en charge dans des centres d'accueil.

Le gouvernement central a promis aux Canaries de faire voter une loi en vue de répartir l'accueil de ces mineurs sur tout le territoire espagnol, une réforme "pertinente" qui est "en chantier", a assuré mardi la ministre chargée des migrations, Elma Saiz, en visite dans ces îles.

Sur les autres routes migratoires, le nombre des arrivées en Espagne par la Méditerranée, du Maroc ou d'Algérie, a également augmenté de 19,1% l'an dernier par rapport à 2022, à 15.435 personnes.

- Moins d'entrées à Ceuta et Melilla -

A l'inverse, le nombre des migrants entrés en franchissant de hautes clôtures dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, situées sur la côte nord du Maroc et les seules frontières terrestres de l'UE en Afrique, a chuté d'environ 46% à 1.234.

Cette baisse, qui a commencé en 2022, est liée à la normalisation des relations diplomatiques entre l'Espagne et le Maroc, un partenaire clé de Madrid dans la lutte contre l'immigration clandestine, rendue possible par un revirement espagnol sur le dossier sensible du Sahara occidental.

Dans ce contexte de hausse de l'immigration clandestine, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a salué fin décembre l'accord trouvé par les États de l'UE en vue d'une refonte du système migratoire et d'asile européen qui est, selon lui, "fondamental" pour son pays.

Selon Eurostat, l'Espagne - qui n'est souvent qu'une étape pour ces migrants en provenance d’Afrique - est, derrière l'Allemagne et la France, l'un des trois Etats de l'UE ayant reçu le plus de demandes d'asile en 2022.

S'il a bondi l'an dernier, le nombre des arrivées de clandestins en Espagne reste toutefois près de trois fois inférieur à celui enregistré par l'Italie, la première porte d'entrée dans l'UE, d'après Frontex.