Donné perdant des législatives de dimanche en Espagne, le président du gouvernement sortant Pedro Sanchez sortant a affronté la semaine dernière son rival Alberto Nuñez Feijoo lors d'un débat télévisé lors duquel les deux hommes ont proposé des solutions diamétralement opposées à la crise du logement qui a entraîné du scrutin anticipé.

Alberto Nuñez Feijoo a fait l'éloge du modèle de déréglementation mis en oeuvre à Madrid, gouvernée par le Parti populaire (PP, droite), tandis que Pedro Sanchez a mis en avant les mesures appliquées en Catalogne, dirigée par les socialistes, notamment l'encadrement des loyers et l'interdiction des locations de courte durée.

Pedro Sanchez a convoqué ces élections en octobre après que le Parlement a rejeté les décrets qu'il proposait pour répondre à la colère suscitée par la hausse des loyers et les expulsions qui ont provoqué de nombreuses manifestations attisées par l' expulsion locative d'une retraitée madrilène de 87 ans de son logement.

Depuis des années déjà, l'Espagne ne parvient pas à construire suffisamment de logements pour répondre à la demande. En Catalogne, par exemple, chaque logement mis en vente reçoit en moyenne 368 demandes de renseignements au cours des dix premiers jours suivant sa mise sur le marché, tandis qu'à Madrid, chaque bien suscite l'intérêt de 103 personnes, selon le groupe de réflexion FEDEA.

Résidant à Madrid, Juan est l'un des millions d'Espagnols dont l'expérience illustre l'ampleur de la crise du logement. Séparé de son épouse, il partage pourtant avec elle un studio depuis dix-huit mois parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre séparément.

S'il salue le décret gouvernemental adopté par le gouvernement Sanchez après la convocation des élections qui a permis de geler son loyer, il ne cache pas sa frustration devant le manque de logements abordables à louer.

"Nous ne trouvons nulle part où aller pour vivre seuls. Lorsque nous cherchons un logement, ils demandent deux ou trois mois de dépôt de garantie et même des cautions pouvant aller jusqu'à 6.000 euros", a-t-il dénoncé.

Devant l'impasse parlementaire qui prévaut au Congrès des députés, Madrid et la Catalogne poursuivent chacune leur propre stratégie, sensiblement différente. L'une de ces approches devrait vraisemblablement s'imposer au niveau national lorsqu'un vainqueur émergera du scrutin de dimanche.

LES SONDAGES DONNENT LA DROITE EN TÊTE

Le PP d'Alberto Nuñez Feijoo, qui s'est engagé à construire un million de logements au cours des quatre prochaines années afin de combler le déficit, est en tête des sondages et semble en mesure d'obtenir une majorité avec l'appui du parti d'extrême droite Vox.

Pedro Sanchez espère toutefois rééditer le scénario de 2023, lorsque le Parti socialiste avait réussi à former une coalition avec la gauche radicale malgré la victoire du PP en nombre de sièges, et affirme désormais vouloir construire 100.000 logements sociaux.

Les règles d'urbanisme introduites après l'éclatement de la bulle immobilière en 2007 ont rendu la construction plus laborieuse et plus coûteuse. L'autorité espagnole de la concurrence (CNMC) estime que le processus permettant de transformer un terrain en logement peut prendre de dix à quinze ans.

Rafael Garcia, vice-ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Aménagement du territoire au sein du gouvernement régional de Madrid, a déclaré qu'une nouvelle loi foncière adoptée la semaine dernière par le parlement régional pourrait réduire ce délai à seulement quatre ans.

"Il s'agit de la première loi modifiant le modèle espagnol d'urbanisme depuis 1956", a souligné Rafael Garcia lors d'un entretien accordé à Reuters.

Fernando Pinto, économiste à l'Université Roi Juan Carlos de Madrid, considère lui que la loi madrilène pourrait certes contribuer à accélérer la construction de logements, mais que son effet serait amoindri si elle ne favorisait que la construction de logements haut de gamme offrant des rendements plus élevés.

MARCHÉ DYSFONCTIONNEL

Pour le dirigeant régional catalan Salvador Illa, le modèle madrilène risque d'entraîner un retour aux conditions ayant conduit à l'effondrement du marché immobilier espagnol. Selon lui, l'essor de la construction doit s'accompagner d'un encadrement réglementaire.

Comme Madrid, la Catalogne a assoupli les règles relatives aux permis de construire pour encourager la construction, elle prévoit également d'interdire les locations de courte durée à partir de 2028 et la région autonome a plafonné les loyers.

"Notre politique ne peut être comprise qu'à travers le prisme de deux éléments clés: augmenter l'offre, ce qui prend du temps, et, dans l'intervalle, réguler le marché exactement comme nous réglementons d'autres marchés dysfonctionnels", a déclaré Salvador Illa lors d'un entretien.

Mais ces politiques interventionnistes présentent aussi des inconvénients, selon Hector Simon-Moreno, directeur de la Chaire Unesco sur le droit au logement à l'Université Rovira i Virgili, à Tarragone.

"Bien qu'il y ait eu une certaine stabilisation des prix, qui est le seul effet positif observé, cela s'est accompagné de toute une série d'effets secondaires négatifs, comme une réduction de l'offre", a-t-il déclaré.

Le parc de logements en Catalogne a reculé de 22% en 2025 tandis qu'il a progressé de 4% à Madrid, selon FEDEA.

LES ALLIÉS POURRAIENT FREINER LES PROJETS

Les deux partis ont identifié la nécessité de construire davantage de logements, mais s'ils accèdent au pouvoir ils devront probablement composer avec leurs alliés les plus radicaux.

Le parti d'extrême droite Vox soutient la déréglementation du marché, mais il veut en outre instaurer une préférence nationale au bénéfice des citoyens espagnols devant l'accès au logement. Cette volonté se heurte toutefois à une réalité, celle du manque de main d'oeuvre dont se plaint le secteur du bâtiment.

À l'inverse, le parti de gauche radicale Frente Amplio (Front large) propose d'exproprier tous les logements détenus par les fonds dits "vautours", d'instaurer des taxes pour décourager "l'accumulation spéculative de logements" et de limiter les hausses de loyers à 25% du revenu du locataire.

Jorge Galindo, directeur du Centre de politique économique de l'école de commerce ESADE, a prévenu que le projet du PP d'abroger l'encadrement des loyers pourrait nécessiter d'autres mesures pour répondre à la hausse des prix, comme un régime public d'assurance couvrant les défauts de paiement des loyers.

"Les prolongations de contrats de location, les contrôles des prix, tout cela fonctionne comme une cocotte-minute", a-t-il déclaré.

"Dès que vous retirez ces mesures, les prix risquent fortement de s'envoler."

(Corina Pons et Charlie Devereux; version française Nicolas Delame)