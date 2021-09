Espagne: le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont arrêté en Italie

Le leader indépendantiste catalan et eurodéputé Carles Puigdemont, en mars 2021 à Bruxelles ( AFP / HATIM KAGHAT )

"Le président Puigdemont a été arrêté à son arrivée en Sardaigne, où il se rendait en tant qu'eurodéputé", a affirmé son avocat Gonzalo Boye sur Twitter, expliquant que son arrestation avait eu lieu sur la base d'un mandat d'arrêt européen datant du 14 octobre 2019.

Le leader catalan, âgé de 58 ans, a été arrêté à Alghero, a confirmé sur Twitter son chef de cabinet, Josep Lluis Alay.

"À son arrivée à l'aéroport d'Alghero, il a été arrêté par la police aux frontières italienne. Demain (vendredi), le président sera présenté aux juges de la Cour d'appel de Sassari, qui est compétente pour décider de sa libération ou de son extradition" vers l'Espagne, a indiqué M. Alay.

Le nouveau président régional de la Catalogne, Pere Aragones, un séparatiste, mais de tendance plus modérée que M. Puigdemont, a immédiatement réagi sur Twitter, "(condamnant) fermement la persécution et cette répression judiciaire".

"Assez. L'amnistie est la seule voie. L'autodétermination la seule solution. A tes côtés Carles", a lancé M. Aragones.

L'ancien président indépendantiste catalan Carles Puigdemont (2e d) et les dirigeants séparatistes Dolors Bassa (d), Oriol Junqueras (2e g) et Meritxell Serret (c), le 7 juillet 2021 à Waterloo, en Belgique ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )