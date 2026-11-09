Espagne-La droite largement en tête dans les sondages avant les législatives du 29 novembre

par Mireia Merino

Le Parti populaire (PP), formation conservatrice espagnole, devance le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) du président du gouvernement Pedro Sanchez à l'approche des élections législatives anticipées du 29 novembre, révèlent les derniers sondages publiés.

La campagne électorale, qui débutera dans quatre jours, devrait être dominée par des thèmes tels que le logement, l'immigration et la corruption, ainsi que par les répercussions de la catastrophe ferroviaire survenue le mois dernier, qui a entraîné la démission du ministre des Transports, Oscar Puente.

Les études montrent en revanche que le PP aurait besoin du soutien du parti d'extrême droite Vox pour obtenir la majorité parlementaire.

Un sondage SocioMetrica publié par le journal El Español prédit qu'environ 200 sièges sur 350 seront remportés par le PP et Vox réunis au Congrès des députés, la Chambre basse du Parlement.

Selon cette enquête, les socialistes obtiendraient 108 sièges, soit deux de plus que lors du sondage précédent.

Ce sondage, réalisé à partir de 5.460 entretiens en ligne et présentant une marge d’erreur de 3 points de pourcentage, fait état d'un transfert net de 832.000 électeurs de la gauche vers la droite.

Un sondage réalisé par 40dB pour El País a montré que l'écart entre le PP et les socialistes s'était réduit à 2 points de pourcentage, le PSOE ayant progressé de 1,8 point de pourcentage par rapport au sondage précédent pour atteindre 29,9% des intentions de vote.

L'étude montre toutefois que l'ensemble de la droite obtiendrait une majorité de travail d'environ 190 sièges. 40dB a interrogé 2.000 personnes en ligne et la marge d'erreur était de 2,2 points de pourcentage.

Un sondage Sigma Dos publié par El Mundo indique que les socialistes regagnent une partie du terrain perdu après l'accident ferroviaire sur la ligne reliant Madrid à l'Andalousie, et devraient désormais remporter 105 sièges.

Ils restent en revanche loin derrière les 199 sièges du PP et de Vox. Ce sondage, réalisé auprès de 4.172 personnes, présente une marge d’erreur de 2,1 points de pourcentage.

Un autre sondage IMOP réalisé pour El Confidencial s’est concentré sur les transferts de voix plutôt que sur les projections de sièges, mettant en évidence une baisse de la fidélité des électeurs envers les socialistes et une hausse pour le PP.

Le mois dernier, les partis d'extrême gauche espagnols n’ont pas réussi à s’entendre sur une liste commune de candidats, réduisant ainsi les chances de Pedro Sanchez de rester au pouvoir.

(Rédigé par Mireia Merino; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)