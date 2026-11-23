Espagne-La droite en passe de remporter une majorité parlementaire, selon les sondages

La droite espagnole semble en passe de remporter une majorité parlementaire lors des élections législatives anticipées du 29 novembre, malgré les récents progrès des socialistes du président du gouvernement Pedro Sanchez, ont montré les derniers sondages publiés lundi.

Lundi est le dernier jour où les sondages peuvent être publiés avant l'entrée en vigueur d'une interdiction légale à l'approche du scrutin. Selon les dernières études, le Parti populaire (PP), conservateur, et Vox, d'extrême droite, pourraient remporter une majorité absolue conjointe lors du scrutin.

Tous les sondages publiés lundi, sauf un, estiment que PP et Vox obtiendront conjointement plus de 176 sièges sur les 350 que compte le Congrès des députés, la chambre basse du Parlement espagnol.

Un sondage quotidien réalisé par l'institut 40dB pour El País, sur la base de 7.500 entretiens, attribue au PP 127 à 136 sièges (31,8%), suivi de près par les socialistes avec 116 à 127 sièges (30,9%). Selon l'étude, Vox recueillerait 51 à 61 sièges (17,3%).

Le rapport NC pour La Razón, basé sur 1.000 entretiens, attribuait aux socialistes 27,2% des voix, soit 108 à 111 sièges, contre 26,1% une semaine plus tôt. Le PP obtiendrait 130 à 133 sièges et Vox 64 à 66 sièges, pour un total combiné d’au moins 194 sièges.

Le sondage IMOP d’El Confidencial, réalisé auprès de 1.500 personnes, attribuait 195 sièges pour le PP et Vox réunis, contre 110 pour les socialistes.

Un sondage Ipsos réalisé pour La Vanguardia dimanche, basé sur 1.999 entretiens, attribuait 127 sièges et 30,3% des voix au PP, 119 sièges et 29,8% aux socialistes, et 63 sièges à Vox.

Le sondage GAD3 réalisé dimanche pour ABC, basé sur 1.501 entretiens, table sur 131 sièges pour le PP, 110 pour les socialistes et 63 pour Vox.

En revanche, l’institut de sondage public CIS estime que l'ensemble de la gauche, y compris le Frente Amplio (extrême gauche) et les partis régionaux, pourrait encore l’emporter.

Sur la base de 8.034 entretiens, son sondage attribue aux socialistes 34,4% des voix, loin devant le PP (24,9%) et Vox (15,6%).

Pedro Sanchez a convoqué ces élections en octobre pour tenter de tirer parti de la dynamique créée par les manifestations de masse en faveur du logement .

La campagne s'est axée sur l’accessibilité au logement, l’immigration, la corruption et la sécurité ferroviaire, après un accident mortel survenu le mois dernier, le deuxième cette année.

(Rédigé par Emma Pinedo ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)