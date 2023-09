Espagne: la croissance post-Covid a été plus importante que prévu

La croissance économique espagnole après la pandémie de Covid-19 a dépassé les estimations initiales, selon de nouveaux chiffres publiés lundi par l'Institut national des statistiques (INE).

Le PIB (Produit intérieur brut) a ainsi augmenté de 5,8% en 2022, soit 0,3 point de pourcentage de plus que ce qui avait été indiqué jusqu'ici.

Et en 2021, le PIB a grimpé de 6,4%, soit beaucoup plus que les 5,5% annoncés initialement, a ajouté l'INE qui explique, dans son communiqué, ces révisions par l'inclusion de nouvelles informations économiques et par "la difficulté de la mesure statistique de l'activité économique dans des circonstances exceptionnelles" comme celle du Covid.

L'INE a également légèrement révisé la chute du PIB de l'Espagne en 2020, au moment des restrictions sanitaires les plus strictes contre la pandémie, à - 11,2%, contre -11,3% annoncé auparavant. Ce qui reste l'une des baisses les plus fortes en Europe, en raison de la dépendance du pays au tourisme.

A la suite des révisions annoncées lundi, l'économie espagnole a retrouvé son niveau d'avant la pandémie l'an dernier et non au premier trimestre 2023 comme estimé jusqu'ici.

"L'Espagne a retrouvé son niveau de PIB pré-pandémie dès 2022", s'est félicité le ministère de l'Economie sur "X", anciennement Twitter. "Ce dynamisme s'est poursuivi en 2023 et fera de nous le pays qui a la plus grande croissance parmi les grandes économies", a poursuivi le ministère.

Selon la Commission européenne, la croissance espagnole devrait être de 2,2% en 2023.

