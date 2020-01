Espagne : la Commission électorale ordonne la destitution du président catalan

La Commission électorale espagnole a ordonné vendredi que l'indépendantiste catalan Quim Torra soit déchu de ses fonctions de député régional, ce qui impliquerait qu'il perde la présidence de la Catalogne.Dans un communiqué, cette commission a indiqué avoir décidé que « le mandat de député élu au parlement catalan [...] de Quim Torra soit sans effet », une décision qui sera effective dans les prochains jours lorsqu'elle sera publiée. Or, selon le statut d'autonomie de cette région du nord-est de l'Espagne, son président doit être un député régional.Cette décision fait suite à la condamnation de Quim Torra le 19 décembre à 18 mois d'inéligibilité par la justice espagnole pour « désobéissance ». Il avait refusé d'obéir à l'ordre de la commission électorale de retirer des emblèmes indépendantistes de la façade du siège du gouvernement régional pendant une campagne électorale.« Un nouveau coup d'Etat » Quim Torra, en soutien duquel un millier de personnes ont manifesté devant le siège du gouvernement régional à Barcelone, a dénoncé vendredi soir un « nouveau coup d'Etat contre les institutions catalanes ». Mentre el Parlament de Catalunya no digui el contrari, continuaré essent diputat i president de Catalunya i exercint les funcions. Per això he demanat un ple urgent i extraordinari per demà. Cal que el ple es pronunciï per rebutjar aquesta resolució que vulnera la llei pic.twitter.com/gp6dZHUUX7-- Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) January 3, 2020 « Je présenterai tous les recours possibles contre cette décision autoritaire et complètement irrégulière », a-t-il dit avant d'annoncer la convocation d'une session plénière du parlement catalan samedi. Selon lui, la seule instance pouvant le destituer de ses fonctions de président régional est ce même parlement catalan, contrôlé par les indépendantistes. La condamnation judiciaire à l'encontre du président catalan ...