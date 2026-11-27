Espagne: l'inflation ralentit à 4,1% sur un an en novembre

( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

L'inflation a ralenti en Espagne à 4,1% sur un an en novembre, après un pic à 4,9% en septembre et octobre, selon un chiffre provisoire publié vendredi par l'Institut national de la statistique (INE).

La publication de ce chiffre intervient à deux jours d'élections législatives anticipées, dont la campagne a été marquée par d'importantes manifestations et une grève générale pour dénoncer notamment la flambée du coût de la vie, en particulier celle des prix du logement.

Le ralentissement de l'inflation en novembre est dû principalement "à la baisse des prix des carburants et lubrifiants pour véhicules", a précisé l'INE dans un communiqué.

En septembre et en octobre, l'inflation avait atteint 4,9 %, son plus haut niveau depuis février 2023, sous l'effet des répercussions économiques des conflits au Moyen-Orient et en Ukraine.

La hausse des prix - et surtout ceux du logement - demeure la principale préoccupation des Espagnols, malgré une croissance encore attendue à 2,6 % cette année, comme en 2025, par le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez.

Au cours de la campagne électorale, qui se termine vendredi, l'actuel Premier ministre a mis en avant son bilan économique, malgré des inégalités persistantes, promettant de "poursuivre" sa politique de créations d'emplois, soutenue par une forte immigration.

L'exécutif avait prolongé fin septembre jusqu'en fin d'année des aides aux ménages, notamment via une remise à la pompe sur les carburants, en raison de l'accélération de l'inflation.

Face à lui, l'opposition de droite et d'extrême droite l'accuse de ne pas avoir réussi à enrayer l'explosion des prix et la crise du logement, qui érodent le pouvoir d'achat des Espagnols, dont beaucoup disent avoir de plus en plus de difficultés à boucler leurs fins de mois.