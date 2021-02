Espagne : "l'étincelle" Pablo Hasél qui a fait exploser une jeunesse précaire

Une manifestante protestant contre l'incarcération du rappeur Pablo Hasél, le 21 février 2021 à Barcelone ( AFP / Pau BARRENA )

Une capuche lui couvre les cheveux, un masque le visage. Seuls les yeux sombres de María sont visibles pendant l'une des violentes manifestations contre l'incarcération du rappeur Pablo Hasél qui secouent Barcelone et d'autres villes d'Espagne depuis mardi dernier.

"Pablo Hasél a été l'étincelle mais il y a beaucoup plus de choses. Nous n'en pouvons plus des injustices, de la précarité, de la répression et cela nous a fait exploser", a expliqué à l'AFP cette étudiante en histoire de 20 ans qui a préféré donner un prénom fictif.

Barricades et poubelles incendiées, saccages de boutiques : depuis l'incarcération mardi de ce rappeur catalan, condamné à neuf mois de prison pour des tweets constituant selon la justice une "apologie du terrorisme", les rues de Barcelone sont le théâtre d'affrontements entre jeunes manifestants et policiers.

Des policiers arrêtent un jeune pendant une manifestation de protestation contre l'incarcération du rappeur Pablo Hasel, le 20 février 2021 à Barcelone ( AFP / Pau Barrena )

Au-delà de Barcelone, d'autres villes de la région, la Catalogne (nord-est), ont été secouées par des violences, comme Vic où des manifestants s'en sont pris le 16 février au commissariat, blessant onze agents.

Au total, 109 manifestants ont été arrêtés dans la région depuis cette date, selon la police locale.

- "Génération perdue" -

Avec rage et sans craintes, nombre de jeunes manifestants se sont lancés dans des affrontements directs avec les forces de l'ordre, sautant sur leurs véhicules ou les poursuivant. Les policiers ont riposté en chargeant ou en tirant des projectiles en mousse, a priori responsables de la perte d'un œil chez une jeune manifestante.

"Ça fait vraiment peur de venir (manifester) et d'être arrêtée, frappée ou de perdre un œil. Mais cela fait encore plus peur de rester chez soi et de ne pas lutter pour nos droits", insiste María.

Des manifestants jettent des pierres, le 20 février 2021 à Barcelone ( AFP / Josep Lago )

Cette étudiante n'en est pas à sa première manifestation violente. Elle était déjà descendue dans la rue en octobre 2019 quand Barcelone avait vécu des nuits de guérilla urbaine après la condamnation à la prison de neuf dirigeants indépendantistes catalans pour leur rôle dans la tentative de sécession de 2017.

Contrairement à 2019, où la mobilisation s'était logiquement limitée à la Catalogne, l'incarcération de Pablo Hasél a entraîné des actions de protestation également marquées par des violences dans d'autres villes d'Espagne comme Madrid, Valence (est) et Grenade (sud).

Après une mobilisation très politisée, les manifestations ont entraîné ces derniers jours dans leur sillage des casseurs qui ont pillé des boutiques de luxe, des hôtels ou des concessionnaires automobiles.

"Il y a beaucoup de choses derrière, beaucoup de lassitude. Nous voyons que la société s'effondre sur de nombreux plans, écologique, économique, social et notre génération sera celle qui paiera la facture", dit pour sa part Alba, une autre étudiante de 20 ans participant aux manifestations à Barcelone, dont le physique frêle et la voix douce contrastent avec une détermination à toute épreuve forgée par plusieurs années de militantisme écologiste.

"Nous luttons car nous refusons d'être une génération perdue", clame-t-elle.

- "Question complexe" -

Ce sont les mêmes arguments qui reviennent dans la bouche de ces jeunes manifestants : taux de chômage des jeunes record au niveau de l'Union européenne (40,2%), précarité, enchaînement de stages, loyers qui grimpent en flèche en particulier à Madrid et à Barcelone.

Des perspectives encore assombries par la pandémie de Covid-19, les jeunes étant souvent montrés du doigt et rendus responsables de l'augmentation du nombre des cas.

A Barcelone, les images des flammes ont provoqué l'émoi d'une partie de ses habitants qui, souvent, sont sortis de chez eux pour dénoncer les violences ou ont jeté de l'eau de leur balcon pour tenter d'éteindre le feu.

"La violence est une question complexe", reconnaît Xavi Pérez, un salarié de l'hôtellerie actuellement au chômage partiel qui a participé à la manifestation barcelonaise samedi.

"On ne peut pas défendre la violence. Mais, d'un autre côté, il est vrai que les manifestations uniquement pacifistes ne nous ont menés nulle part. Nous devons faire un peu plus", conclut-il.

