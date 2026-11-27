Au moins huit migrants ont été retrouvés morts lorsqu'une embarcation transportant une centaine de personnes a été secourue près des îles Canaries, en Espagne, ont annoncé vendredi les services de secours en mer, alors qu'une hausse des arrivées met les autorités régionales sous pression.

Ces nouveaux décès illustrent les dangers de l'une des routes migratoires les plus meurtrières au monde, avant les élections législatives de dimanche en Espagne, où l'immigration s'est imposée comme l'un des principaux thèmes de campagne.

Huit corps, au moins, ont été découverts à bord et six personnes ont été évacuées par hélicoptère vers un hôpital dans un état grave, ont précisé les services de secours. L'embarcation, repérée à 72 kilomètres au sud de l'île d'El Hierro, était remorquée vers le port de La Estaca.

Quatre-vingt-quatre survivants ont débarqué d'une autre embarcation dans le port de La Restinga, sur l'île d'El Hierro, où se trouvent un centre d'accueil pour migrants et un hôpital de campagne ayant pris en charge la plupart des bateaux de migrants arrivés sur l'île.

Le président du gouvernement Pedro Sanchez, vivement critiqué pour sa position jugée ouverte sur l'immigration, a déclaré mercredi que l'Europe avait besoin d'une approche globale de la migration, notamment un renforcement des contrôles aux frontières en coopération avec les autorités sénégalaises et gambiennes.

Il a toutefois estimé que l'Espagne devait "ouvrir des voies légales de migration" pour les travailleurs dans des secteurs tels que le logement qui manquent de main-d'oeuvre qualifiée.

La route atlantique reliant l'Afrique de l'Ouest aux îles Canaries est l'un des passages migratoires les plus meurtriers au monde, les migrants cherchant à atteindre le territoire espagnol malgré une mer souvent agitée, de forts courants et de longues distances.

Les arrivées ont tendance à augmenter durant les mois d'automne, lorsque les conditions maritimes sur cette route sont généralement plus calmes et plus favorables aux traversées.

Le nombre d'arrivées depuis le début de l'année atteignait 28.103 personnes fin novembre, soit davantage que sur l'ensemble de l'année précédente mais toujours bien en-deçà du record absolu de 46.843 enregistré en 2024, lorsque la plupart des traversées avaient eu lieu au cours des neuf premiers mois de l'année. Près de 21.000 personnes ont rejoint l'archipel au cours des deux derniers mois.

(Reportage Corina Pons, Mireia Merino et Emma Pinedo, version française Nicolas Delame)