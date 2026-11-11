Espagne-Grève générale contre la crise du logement, la plus importante depuis 2012

Les salariés espagnols ont entamé une grève générale mercredi, bravant les intempéries, dans le cadre d’une manifestation de grande ampleur contre la crise du logement dans le pays, à moins de trois semaines des élections législatives anticipées.

Il s’agit de la première grève générale depuis celle de 2012, qui s’opposait aux mesures d’austérité mises en place pendant la crise de la dette de la zone euro. Ce mouvement est soutenu par les deux plus grands syndicats espagnols, l'Union générale des travailleurs (UGT) et les Commissions ouvrières (CCOO), ainsi que par des associations de locataires.

Dans des villes telles que Madrid, la capitale, et Barcelone, de nombreux commerces ont fermé en prévision de possibles troubles.

Les CCOO ont déclaré sur X que la police avait utilisé du gaz poivré contre des piquets de grève au marché de gros Mercamadrid à Madrid, la capitale, et que 13 personnes avaient reçu des soins médicaux.

Un porte-parole des autorités a précisé que le gaz poivré n'avait été utilisé que pour disperser un autre piquet de grève dans le quartier de Carabanchel.

Les syndicats ont également annoncé qu’ils déposeraient une plainte pénale contre ce qu’ils ont qualifié de réponse "disproportionnée" lors d’une opération policière - marquée par l’usage de gaz lacrymogènes et de matraques - qui a fait vingt blessés parmi les manifestants.

FORTES PARTICPATIONS DANS LES PORTS ET USINES AUTOMOBILES

Selon Angela de Miguel, vice-présidente de la CEOE, la principale organisation patronale espagnole, la grève était contre-productive car les petites entreprises sont aussi touchées par cette crise, la pénurie de logements rendant le recrutement plus difficile.

Les plans des organisateurs de la mobilisation, qui ont prévu d’importantes marches de protestation dans l’après-midi, ont été menacés par deux tempêtes, Charles et Bruna. L’Agence de l'Etat de Météorologie a émi des alertes dans 14 régions.

L’Union Générale des Travailleurs (UGT) et les CCOO ont estimé que le taux de participation précoce à la grève avait atteint 90% dans les ports et dans le secteur automobile, avec des "arrêts complets" signalés dans des usines, notamment celle de Volkswagen VOWG.DE en Navarre, et celle de SEAT à Barcelone.

Dans l’industrie de la viande, le taux était de 85%, d'après les syndicats, de 82% dans la collecte des déchets et de 75% dans le secteur de l’énergie. La participation était plus faible dans les services de santé et les services sociaux, à 38%, et à 35% dans les services postaux, ont-il ajouté.

Ils ont également constaté une baisse de 10% de la demande en électricité, signe des perturbations subies par les industries grandes consommatrices d’énergie, précisant qu’une partie des secteurs de la pétrochimie, de la sidérurgie, de l’agroalimentaire et des transports a cessé son activité.

Le métro de Barcelone a indiqué qu’aucun train ne circulerait en dehors des heures de pointe, et celui de Madrid qu'il porterait la fréquence à 80% du service normal au même moment, avec une réduction de 50% pendant la majeure partie de la journée.

Cependant, avec davantage de personnes travaillant à distance et le poids croissant des services dans l'économie espagnole, l'impact de la grève sera probablement moins important que les années précédentes, selon Miguel Cardoso, économiste en chef chez BBVA Research. Il a estimé que cette mobilisation pourrait réduire de 0,1% à 0,2% le produit intérieur brut annuel de l’Espagne.

LE PARI ÉLECTORAL

L’Espagne affiche un déficit d’environ 750.000 logements, qui devrait passer à plus d’un million d’ici 2028, selon la banque centrale. Le loyer moyen de 1.176 euros équivaut à environ 98,7% du salaire mensuel moyen d’un jeune en Espagne, selon le Conseil de la jeunesse espagnol.

Ces manifestations , ainsi que le rejet par le Parlement, le mois dernier, des décrets gouvernementaux visant à freiner les expulsions et à limiter la hausse des loyers, ont poussé Pedro Sánchez, le Président du gouvernement, à convoquer des élections anticipées.

Le pouvoir en place a imputé la responsabilité de cette crise à l’opposition de droite, qui dirige de nombreuses régions et municipalités. Toutefois, les dirigeants syndicaux et bon nombre de manifestants ont aussi pointé du doigt le gouvernement central.

(Reportage David Latona, Andrei Khalip et Emma Pinedo ; Avec la contribution de Mireia Merino; Rédigé par Charlie Devereux; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)