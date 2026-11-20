Le Premier ministre espagnol et secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), Pedro Sánchez (gauche), posant pour des selfies avec des partisans lors d’un rassemblement de campagne électorale à Palma le 14 novembre 2026, et le leader du Parti populaire (PP), principal parti d’opposition de droite, Alberto Núñez Feijóo, saluant lors d’un événement de pré-campagne à Badalona, le 12 novembre 2026 ( AFP / JAIME REINA )

Le Premier ministre socialiste, espagnol Pedro, Sánchez a reconnu jeudi des "erreurs" lors d'un face-à-face tendu face à son rival conservateur Alberto Núñez Feijóo, qui l'a accusé d'avoir "laminé la classe moyenne" et lui a reproché son "irresponsabilité" en matière migratoire, à 10 jours des législatives.

La majorité des sondages donnent le Parti populaire (PP) d'Alberto Núñez Feijóo vainqueur du scrutin du 29 novembre, mais sans majorité absolue. Pour gouverner, il pourrait s'appuyer sur la formation d'extrême droite Vox, son allié dans plusieurs régions déjà.

Les socialistes de Pedro Sánchez - qui a convoqué des élections anticipées après avoir échoué à faire adopter plusieurs décrets sur le logement au Parlement - arriveraient en deuxième position, avec toutefois peu de chances de former un gouvernement en raison du recul des forces de gauche.

"Mon gouvernement n'a pas été parfait, j'ai commis des erreurs", a admis Pedro Sánchez jeudi en ouverture de l'unique débat télévisé qui l'opposera à Alberto Núñez Feijóo.

"La bonne direction"

"Mais je suis également pleinement conscient que nous avons toujours gouverné dans la bonne direction. Et que, malgré toutes les difficultés, l'Espagne affiche aujourd'hui des résultats économiques, sociaux et environnementaux qu'elle n'avait pas connus depuis des décennies", s'est targué le dirigeant socialiste.

Des arguments économiques balayés par son rival conservateur.

"Avoir un emploi ne garantit pas de parvenir à boucler les fins de mois. Avoir un emploi ne garantit pas non plus d'avoir un logement. Vous avez laminé la classe moyenne", a lancé Feijóo à Sánchez, en écho à une campagne électorale marquée notamment par le thème de la crise du logement et du pouvoir d'achat, huit jours après une rarissime grève générale dans le pays.

"C'est une économie espagnole qui affiche des chiffres de croissance, mais dans laquelle de nombreuses familles continuent de faire des acrobaties pour boucler leurs fins de mois", a encore dénoncé Alberto Núñez Feijóo

Le dirigeant conservateur a également égréné au cours du débat le nom des proches du Premier ministre poursuivis ou condamnés dans des affaires judiciaires, ou insisté sur le bilan des deux catastrophes ferroviaires qui ont fait 115 morts en 2026 dans le pays.

"L'Espagne mérite un chef de gouvernement respectable, et (Pedro Sánchez) ne l'est pas", a-t-il asséné lors de ces échanges parfois tendus entre les deux hommes, habitués à s'affronter au Congrès des députés.

"Nous pouvons faire encore mieux, parce que nous apporterons davantage de justice sociale, davantage de services publics et davantage de prospérité. Et peut-être aussi un peu plus d’espoir que n’en offre la coalition de M. Feijóo avec M. Abascal", lui a répondu Pedro Sánchez, invitant dans le débat le grand absent du soir, le président de Vox, Santiago Abascal.

"Il faut continuer à avancer, ne pas opérer un virage à 180 degrés en matière de politique économique, comme le proposent M. Feijóo et M. Abascal, et poursuivre sur cette voie, car les résultats sont effectivement là", a encore poursuivi le Premier ministre, qui a également revendiqué sa politique d'ouverture en matière migratoire, à rebours de la plupart de ses voisins européens.

"Un problème pour l'Europe"

"Vous êtes un problème pour l'Europe en matière d'immigration", lui a opposé son rival, rappelant la grave crise migratoire de Ceuta, quand des dizaines de milliers de migrants étaient brusquement entrés dans ce territoire depuis le Maroc fin juillet, et critiquant le vaste plan de régularisation de sans-papiers porté par le gouvernement de Pedro Sánchez.

"Savez-vous que des milliers et des milliers de personnes sont mortes à cause de votre irresponsabilité?", lui a-t-il lancé, évoquant les milliers de migrants morts en tentant notamment de rallier les Canaries en traversant l'Atlantique depuis l'Afrique.

"M. Sánchez, moi, je sais ce que je vais faire. Je veux une immigration légale, ordonnée, assortie d’un contrat de travail, respectueuse des lois, qui s’intègre dans notre pays et qui apprenne notre langue", a conclu le dirigeant conservateur.

Après une carrière jalonnée de rebondissements et de résurrections politiques, Pedro Sánchez affirme toujours être confiant dans sa capacité à décrocher un nouveau mandat, après huit années à la tête du gouvernement espagnol.

Absent de ce débat télévisé, Vox est toutefois au coeur du débat politique, compte tenu de la possibilité que l'extrême droite participe au gouvernement espagnol pour la première fois depuis la transition démocratique qui a suivi la fin de la dictature franquiste (1939-1975), un scénario que la gauche cherche à éviter.