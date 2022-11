Espagne-Allemagne : Niclas Füllkrug, bien plus qu'un bouche-trou

Au-delà d'une surprise, c'est un numéro 9 de métier que Hansi Flick a convoqué en la personne de Niclas Füllkrug. Le buteur du Werder (29 ans) est en effet le premier vrai avant-centre à évoluer avec la Nationalmannschaft dans un tournoi majeur depuis... Mario Gómez ! Et si pour l'instant, Fülle est surtout connu du grand public pour son écart dentaire, quelques buts bien cliniques pourraient l'aider à venir dépoussiérer la noble tradition du Bomber à l'allemande.

"J'aime le fait qu'il ne réfléchisse pas trop. Il a un côté un peu insolent, c'est exactement le genre de joueur dont on pourrait avoir besoin lors d'un grand tournoi." Bastian Schweinsteiger sur Sky Sports

Du neuf avec du 9

Si la vie de Niclas Füllkrug devait être représentée par des montagnes russes, le bonhomme serait actuellement au somment des rails, bien arrimé à son wagonnet, mais pas forcément prêt à redescendre. Et pour cause, sa convocation avec lapour le Mondial qatari est à la fois lede sa carrière professionnelle - entamée au Werder Brême il y a dix ans -, mais aussi une sacrée récompense pour un attaquant plutôt discret de nature. Quasiment inconnu des non-suiveurs de Bundesliga, habitué à davantage fréquenter l'antichambre que l'élite, plus connu pour son trou entre les dents de devant que pour son palmarès, Niclas Füllkrug cochait toutes les cases de "la surprise", parmi les 26 joueurs sélectionnés par Hansi Flick.Sauf qu'en y regardant d'un peu plus près, Niclas Füllkrug n'a rien d'une surprise. Actuellement deuxième meilleur buteur de Buli avec dix pions inscrits en quatorze matchs (seul Christopher Nkunku fait mieux avec deux unités supplémentaires), ce colosse qui affiche 188 centimètres sous la toise marque actuellement toutes les 122 minutes et semble bien parti pour succéder à Robert Lewandowski au palmarès du, qui récompense le meilleur marqueur du championnat à la fin de la saison. Le dernier Allemand à avoir remporté la babiole, c'était Alex Meier avec l'Eintracht Francfort, à l'issue de la saison 2014-2015. Autrement dit, une éternité.Mais là encore, rien d'étonnant quand on sait que cela fait plusieurs années que l'Allemagne ne joue plus avec un numéro 9 pur à la pointe de son attaque. Pour preuve, le dernier en date s'appelle Mario Gómez et il a pris sa retraite en 2018, au terme d'une humiliante campagne de Russie, lors de laquelle l'Allemagne a terminé à la dernière place de son groupe. Et encore, celui qui est