Espagne : Albert Rivera, le chef de Ciudadanos, démissionne après des législatives désastreuses

Il avait fait une irruption fracassante dans la vie politique espagnole en 2014. Le chef du parti Ciudadanos Albert Rivera a démissionné lundi au lendemain de législatives désastreuses pour sa formation, qui a noué cette année des alliances locales avec l'extrême droite.« Je démissionne comme président de Ciudadanos, afin que le mouvement [...] choisisse son orientation lors d'un congrès extraordinaire », a-t-il annoncé à Madrid depuis le siège du parti qu'il dirigeait depuis treize ans.De 57 à 10 députés : un parti laminéDécrit longtemps comme un « gendre idéal », Albert Rivera, à bientôt 40 ans, a également renoncé à son siège de député et décidé de quitter la vie politique qu'il voulait « régénérer » face à la corruption et libérer du bipartisme conservateurs-socialistes qui a dominé la vie politique en Espagne jusqu'à l'entrée de sa formation et de celle d'extrême gauche Podemos au Parlement en 2015. Le dirigeant, qui caressait l'idée de gouverner un jour l'Espagne, a vu sa formation laminée dimanche, passant de 57 députés à seulement dix. LIRE AUSSI > Législatives en Espagne : les socialistes restent en tête mais sans majoritéLe résultat est particulièrement amer en Catalogne, région natale de ce parti créé à l'origine pour lutter contre l'indépendantisme. Ciudadanos (« Citoyens »), vainqueur des régionales de décembre 2017, y a été rétrogradé en huitième position. Ce cuisant échec survient après une campagne électorale dans laquelle Rivera s'est retrouvé pris en étau entre les conservateurs du PP et l'extrême droite de Vox, qui lui a ravi la place de troisième force politique du pays.La risée des réseaux sociauxLe fringant politicien en couple avec une chanteuse, père d'une fille née d'une première union, était même devenu la risée des réseaux sociaux, après une vidéo où il présentait son « arme secrète pour le débat » électoral ayant ...