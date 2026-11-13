Espagne-À l'approche des législatives, Sanchez peine à rallier une gauche désabusée

En convoquant des élections législatives anticipées le 29 novembre, le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a misé sur la colère suscitée par la crise du logement et la montée de l'extrême droite pour rallier la gauche derrière son Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE).

Mais les dernières tendances suggèrent que les défaillances perçues de son propre camp pourraient lui coûter son poste, qu'il occupe depuis plus de huit ans.

L'Espagne, secouée depuis septembre par des manifestations contre la crise du logement qui ont culminé en une grève générale mercredi - rassemblant plus de trois millions de personnes selon les syndicats - renouvellera à la fin du mois son Parlement lors d'élections convoquées face à l'ampleur du mouvement.

La genèse de ce mouvement remonte à l' expulsion , fin septembre, d'une madrilène de 87 de son appartement, qu'elle occupait depuis plus de sept décennies. Cette dernière est décédée une dizaine de jours après son expulsion.

"Chaque génération a son propre combat - pour nous, ce combat, c'est le logement", déclarait encore confiant le président du gouvernement il y a quelques semaines, lors de son premier rassemblement de campagne après avoir convoqué les élections.

Mais à l'approche du scrutin, son défi réside dans le fait que les manifestations, qui ont largement dépassé la simple question du logement, sont menées par des mouvements bien plus à gauche que le PSOE, et qui refusent de s'allier à ce dernier.

"ON EN A VRAIMENT MARRE"

"On en a vraiment marre de tant de choses", a témoigné Maria Torrena Perez, une enseignante de 40 ans travaillant dans une école primaire, lors d'une manifestation à Madrid mercredi soir.

"Nous avons besoin de logements décents. Nous avons besoin d'un système éducatif public de qualité. Nous avons besoin d'un système de santé décent. En fin de compte, ils n'investissent pas là où ils devraient investir. Et nous en avons assez des politiques mises en œuvre à tous les niveaux."

Les deux catastrophes ferroviaires survenues cette année, les condamnations pour corruption au sein de l'entourage de Pedro Sanchez et l'afflux de migrants dans l’enclave espagnole de Ceuta en juillet figurent également parmi les sujets qui ont pesé sur la popularité du président du gouvernement et son parti ces derniers mois.

Malgré les efforts de l'un des derniers dirigeants de gauche encore en place dans l'Union européenne, les sondages ne créditent le PSOE que d'un soutien oscillant entre 26% et 29% à deux semaines des législatives, au même niveau qu'avant le déclenchement des élections.

Sans revirement de situation d'ici le 29 novembre, une alliance entre le Parti populaire (PP, conservateur) et Vox (extrême droite), est considérée comme la prochaine coalition gouvernementale la plus probable.

Des entretiens menés auprès de responsables politiques, de militants et d'électeurs de centre-gauche suggèrent que, pour beaucoup, la désillusion face au statu quo l'emporte sur la volonté d'écarter l'extrême droite. L'argument du "moindre mal", selon lequel un gouvernement centriste ferait le rempart à une droite de plus en plus dure, perd de son crédit auprès des électeurs.

Pedro Sanchez a qualifié la perspective d’un gouvernement PP-Vox de menace pour les droits sociaux acquis au cours des dernières décennies, décrivant une coalition entre ces deux partis comme "deux couleurs, un seul projet de régression".

Mais certains lui ont renvoyé cette critique en pleine face. "Le gouvernement soi-disant progressiste de Sanchez est un gouvernement de régression au ralenti", a observé Mario Aguiriano, porte-parole du Mouvement socialiste, très populaire auprès des étudiants et qui s’est fait connaître dans les manifestations.

"L'ennemi qui vous tue lentement avec du poison est-il préférable à celui qui vous tue à la tronçonneuse ?"

Le PSOE "se présente, lors des élections et des campagnes, comme le Che Guevara de la gauche — mais les électeurs progressistes ne se laisseront pas berner", a asséné Tesh Sidi, députée de gauche, expliquant que les électeurs devraient choisir la coalition de gauche Front large, excluant le PSOE.

"VOTER NE SUFFIT PAS"

Le mois dernier, des négociations entre les partis de centre-gauche espagnols visant à former une plateforme unifiée en vue des législatives ont échoué.

Les électeurs espagnols de gauche devront ainsi choisir le 29 novembre entre fidélité au PSOE, abstention ou vote pour un parti plus petit, ce qui pourrait ouvrir la voie à la droite.

Beaucoup - enhardis par l'ampleur et l'impact des manifestations de rue en Espagne et à travers l'Europe - ont laissé entendre que la politique électorale n'était peut-être plus le meilleur moyen d'obtenir des changements.

"Voter ne suffit pas", a déclaré Alicia del Rio, porte-parole du Syndicat des locataires qui a appelé à la grève générale de mercredi.

Il est essentiel de ne pas "offrir un siège au fascisme", mais le vote n'est qu'un moyen parmi d'autres de faire bouger les choses.

"Peu importe qui gouverne, il faut que le pouvoir populaire fasse avancer notre programme", a-t-elle déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse au début du mois, s'engageant à ce que le mouvement fasse en sorte que le logement reste le thème central de la campagne.

Pendant la campagne, Pedro Sanchez a utilisé l'expression inspirée des jeux de casino - "tout sur le rouge" - pour appeler à des votes tactiques en faveur de son parti dans les provinces ne disposant que d'une poignée de sièges, où le système électoral espagnol désavantage les petits partis.

Avec plus d'un million d'électeurs encore indécis, il suffirait que quatre Espagnols de gauche sur cinq soutiennent les socialistes dans les petites provinces pour renverser la tendance, a déclaré aux journalistes le consultant politique Ivan Redondo, ancien stratège de campagne du président du gouvernement.

Dans le même temps, le paysage politique ne cesse d'évoluer. Vox attire certains électeurs de gauche désabusés grâce à son discours prônant la défense du travail et la protection de la culture espagnole, a noté Paco Camas, de l’institut de sondage Ipsos.

Podemos ("Nous pouvons") - qui, au sommet de sa popularité en 2015, avait séduit plus d'un quart des électeurs, mais dont le soutien est tombé à seulement 1,9% dans les derniers sondages - a refusé de rejoindre le Front large ou d’envisager une alliance avec les partis au pouvoir.

"Les socialistes vous engloutiront s'ils en ont l'occasion", a déclaré la tête de liste du parti, Irene Montero.

(David Latona et Victoria Waldersee ; avec Charlie Devereux ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)