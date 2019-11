Espace : Thomas Pesquet de retour à bord de la Station spatiale internationale

Bis repetita. L'astronaute français Thomas Pesquet pourra repartir dans l'espace à bord de la Station spatiale internationale (ISS), fin 2021. L'Agence spatiale européenne (ESA) l'a annoncé ce jeudi 28 novembre.Le financement de l'ISS sur les trois années à venir, qui vient d'être voté par l'ESA, « va permettre à Thomas Pesquet de partir dans l'espace prochainement », a également assuré Frédérique Vidal, la ministre française de la Recherche, à l'issue de la réunion des 22 pays membres de l'ESA, qu'elle coprésidait à Séville, en Espagne.Un budget record de 14,4 milliards d'eurosCe vol de longue durée, prévu pour fin 2021, serait le deuxième pour l'astronaute français qui avait effectué une première mission à bord de la station entre novembre 2016 et juin 2017. L'ESA va également proposer aux autres pays membres de l'ISS d'y envoyer un nouvel Européen, l'astronaute allemand Matthias Maurer. L'objectif : qu'il rejoigne brièvement Thomas Pesquet, ce qui constituera « un très beau symbole de l'amitié européenne », s'enthousiasme déjà Frédérique Vidal. VIDÉO. Pesquet à son retour sur Terre : «Il y a un peu de nostalgie» L'ESA a voté jeudi un budget record de 14,4 milliards d'euros pour financer ses nouveaux programmes, dont le volet exploration (près de 2 milliards d'euros) comprend le financement de la fin de l'ISS, station dont beaucoup voyaient la fin de vie très proche.« Nous avons maintenant la certitude d'avoir le financement de l'ISS sur les trois prochaines années, ce qui garantit le vol de Pesquet et du nouvel astronaute allemand », a expliqué à l'AFP Didier Schmitt, coordinateur pour l'exploration à l'ESA. En filigrane, l'Europe cherche à rester dans la course aux étoiles.Ces dernières années, le Vieux Continent a enchaîné les succès : première mission de Thomas Pesquet à bord de l'ISS fin 2016 début 2017, GPS européen Galileo, ...