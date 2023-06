Espace: "succès" du premier test d'un étage complet de lanceur réutilisable d'ArianeGroup

ArianeGroup a annoncé vendredi le "succès" du premier allumage test d'un étage complet de lanceur spatial réutilisable, alors que l'Europe veut rattraper son retard sur ce créneau technologique.

"Le dernier essai de la campagne d'allumage du moteur réutilisable Prometheus sur le démonstrateur d'étage réutilisable Themis" a été réalisé jeudi sur le site de l'entreprise à Vernon, en Normandie.

Le moteur -- développé par ArianeGroup et réutilisable cinq fois pour un coût de fabrication visé dix fois inférieur à celui du moteur Vulcain d'Ariane 5 -- et Themis -- un démonstrateur d'étage de fusée capable de revenir se poser avant d'être reconditionné pour être réutilisé -- sont au coeur d'un programme européen pour le développement de lanceurs réutilisables.

"Ces essais d'un étage complet fonctionnant à l'oxygène et au bio-méthane liquides constituent une première en Europe" et "une étape clé dans l'avancée du projet" de lanceur réutilisable européen, détaille le groupe dans un communiqué.

"Cette campagne d'essais qui se termine avec succès marque une première étape concrète dans le développement de lanceurs réutilisables fabriqués en Europe", explique Martin Sion, président exécutif d'ArianeGroup, cité dans un communiqué.

L'objectif européen: développer les moyens techniques d'affronter la féroce concurrence de l'Américain SpaceX, qui recourt déjà avec succès à des fusées réutilisables.

Le moteur a fonctionné pendant 12 secondes, précise l'entreprise, et les essais vont se poursuivre fin 2023 sur le site du centre aérospatial allemand (DLR) à Lampoldshausen (sud-ouest).

Les projets Prometheus et Themis sont menés sous l'égide de l'agence spatiale européenne (ESA).

La France en finance également une partie et a investi pour la préparation du banc d'essai à Vernon et accélérer d'un an le développement de Prometheus.

Le test "prépare le terrain pour la campagne d'essais suivante, se déroulant à Kiruna, en Suède, dans le cadre du programme Horizon Europe de l'Union Européenne", ajoute ArianeGroup.