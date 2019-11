Espace : pourquoi ce jeudi est crucial pour l'Europe

Comment rester un géant de l'espace sur une scène internationale bouleversée par l'apparition des nouveaux acteurs et une montée en puissance américaine et chinoise ? L'agence spatiale européenne (ESA) doit décider ce jeudi de ses futurs investissements, lors d'une réunion décisive pour le Vieux continent. L'ESA demande à ses 22 pays membres, dont les ministres en charge du spatial sont réunis depuis mercredi à Séville, une contribution globale de 14,3 milliards d'euros pour financer ses nouveaux programmes, sur une période de trois à cinq ans. Un budget en nette hausse par rapport aux 10 milliards votés lors de la précédente réunion du même type, en 2016. La France premier contributeurCette enveloppe, qui comprend 4,3 milliards d'euros pour les programmes obligatoires (décidés à l'unanimité des Etats), s'ajouterait à la contribution de la Commission européenne déjà votée (16 milliards d'euros sur sept ans). La France a déjà annoncé un engagement de 2,7 milliards d'euros sur cinq ans et souhaite rester le premier contributeur, devant l'Allemagne et l'Italie, de l'organisation fondée en 1975. « C'est un niveau d'engagement ambitieux, clairement supérieur à il y a trois ans », explique-t-on dans l'entourage de la ministre française de la Recherche, Frédérique Vidal. Une nouvelle donne internationaleL'investissement demandé aux pays membres de l'ESA doit, selon cette source, « acter une nouvelle histoire en intégrant une nouvelle donne internationale ». En cause, la montée en puissance des Etats-Unis et de la Chine, qui investissent massivement dans l'espace - le budget américain est cinq fois supérieur à celui de l'ESA - mais aussi celle des pays émergents, comme l'Inde. Pour le CNES, l'agence spatiale française, une « Europe spatiale forte passe d'abord par un accès autonome à l'espace », a plaidé son président, Jean-Yves Le Gall, mercredi à l'ouverture des débats. Sur ce point, l'enveloppe proposée à ...