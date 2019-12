Espace : la Chine réussit le lancement de la puissante fusée Longue Marche-5

C'est une étape cruciale pour une mission sur Mars programmée en 2020. La Chine a lancé vendredi une fusée Longue Marche-5, un des lanceurs les plus puissants au monde, du site de Wenchang, dans l'île tropicale de Hainan, à 20h45 locales (13h45 à Paris).Des vidéos postées sur le réseau social Weibo ont montré des foules rassemblées près du site de lancement, applaudissant au moment de son départ. « Après plus de 2 000 secondes, le satellite Shijian-20 a été mis en orbite », a précisé l'agence officielle Chine nouvelle. « Tester des technologies clé »Le satellite doit évoluer jusqu'à 36 000 km de la Terre, selon la revue spécialisée digitaljournal.com. Ce lancement permet de « tester des technologies clé pour de futures missions spatiales », ajoute Chine nouvelle.Le lanceur chinois, équivalent de la fusée européenne Ariane-5, de l'américaine Delta IV Heavy, ou de la russe Proton M., est un des maillons fondamentaux du programme spatial chinois, prévoyant une mission sur la planète rouge en 2020 et une station spatiale d'ici 2022. Troisième lancement Le lancement réussi de vendredi intervient après une tentative avortée en juillet 2017, lorsqu'une précédente Longue Marche-5 s'était écrasée en mer peu après le décollage.La Chine avait déjà fait décoller en novembre 2016, depuis la même base de Wenchang, sa première Longue Marche-5, alors présentée comme le plus puissant lanceur qu'elle ait jamais mis au point.Mais selon NASASpaceflight.com, ce lancement s'était lui aussi avéré délicat : son satellite avait initialement été placé sur une mauvaise orbite avant que la trajectoire soit rectifiée, permettant aux ingénieurs de proclamer la réussite de l'opération.Rattraper l'Europe et les Etats-Unis Le régime communiste a investi des milliards de dollars dans son programme spatial pour tenter de rattraper l'Europe et les Etats-Unis. Le pays a envoyé son premier homme dans ...