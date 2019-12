Espace : la capsule Starliner de Boeing en difficulté, la mission cruciale compromise

Une mission cruciale pour Boeing et pour l'Amérique spatiale. Perchée au sommet d'une fusée Atlas-V, la nouvelle capsule Starliner de Boeing, « habitée » par un mannequin, a décollé ce vendredi à 12 h 36 vers la Station Spatiale Internationale depuis Cap Canaveral, sur la côte atlantique de Floride. Peu après le décollage, la capsule n'est toutefois pas parvenue à se mettre sur la trajectoire prévue, a indiqué la Nasa, qui a toutefois assuré qu'elle contrôlait le vaisseau.L'enjeu de ce vol test de 8 jours est capital : il s'agit ni plus ni moins pour les Etats-Unis que de retrouver à moyen terme une souveraineté dans leurs vols spatiaux habités, confiés depuis le début de la décennie aux Russes. Liftoff! Go #Starliner! Go #AtlasV! pic.twitter.com/wHbRh4u06O-- Boeing Space (@BoeingSpace) December 20, 2019 Pour ce vol d'essai, cette capsule a juste embarqué un mannequin baptisé « Rosie » en hommage à « Rosie the riveter » qui pendant la Seconde Guerre mondiale a symbolisé les six millions de femmes qui ont travaillé dans l'industrie de l'armement aux Etats-Unis. Bourrée de capteurs, Rosie doit permettre de vérifier que le voyage sera sûr pour les futurs équipages humains. Encore faut-il que ce test soit concluant. Problème d'orbiteUne fois le lancement effectué, Starliner s'est séparé normalement de la fusée Atlas au bout de 15 minutes... avant que les ennuis ne commencent. Les équipes de Boeing et de la Nasa ont rapidement fait savoir que la capsule était sur « une orbite non nominale ». En d'autres termes, cela signifie que la capsule n'est pas encore sur la bonne trajectoire pour rejoindre la Station Spatiale Internationale en moins de 24 heures, à 400 km d'altitude. Selon Boeing, les moteurs de la capsule ne sont pas allumés. « Nous contrôlons le vaisseau. L'équipe de navigation et de contrôle réfléchit à la prochaine manœuvre », a toutefois tweeté Boeing.La situation est ...