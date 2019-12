Espace : comment la station spatiale a sauvé sa peau jusqu'en 2030

C'est dans la poche. Quatre ans après son retour sur terre, Thomas Pesquet va revoler. À Séville (Espagne), lors de la grande messe budgétaire de l'agence spatiale européenne, qui s'est tenue la semaine dernière, la France a convaincu ses partenaires européens d'envoyer pour la seconde fois le chouchou des Français à bord de la station spatiale internationale (ISS). Il partira à la fin de 2021 pour un séjour de longue durée. Certes, il a fallu faire quelques compromis avec l'Italie, cajoler l'Allemagne, les places pour les astronautes européens sont chères, priorité aux Américains et aux Russes. LIRE AUSSI > L'ISS est «le plus grand bobard de l'histoire spatiale», selon Patrick BaudryFinalement, l'astronaute allemand Matthias Maurer pourra aussi partir mais un peu après Thomas Pesquet et les deux hommes se croiseront, le temps d'une photo, « un très beau symbole de l'amitié européenne » s'est exclamée Frédérique Vidal, la ministre de la Recherche. Thomas Pesquet partira-t-il en tant que commandant de bord ? Ce serait la cerise sur le gâteau. Là, ce n'est pas encore gagné. « La configuration des équipages se décide un an avant l'envol, avec nos partenaires de l'ISS, les Etats-Unis, la Russie, le Canada et le Japon », explique-t-on dans l'entourage de Jan Woerner, le patron de l'ESA (Agence spatiale européenne). /Le Parisien Une station «ruineuse» et «en fin de vie»Mais qu'importe si, cette fois-ci, Pesquet rate les galons de chef, l'ISS a encore de beaux jours devant elle... « On travaille dans la perspective de son maintien jusqu'en 2030», confie-t-on à l'ESA. Encore dix ans ? Finalement, elle tient bon cette bonne vieille station que l'on dit pourtant « ruineuse », « en fin de vie » et dont on a pronostiqué maintes fois l'arrêt. Ce devait être en 2020, puis 2024 : au-delà, disait-on impossible de garantir la sécurité de ses occupants. Et voilà maintenant ...