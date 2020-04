Eski?ehirspor pleure son jeune talent Kaan Öztürk

C'est avec beaucoup de tristesse qu'Eski?ehirspor, l'un des clubs les plus emblématiques du football turc, a annoncé la disparition tragique à la suite d'un accident de voiture du jeune Kaan Öztürk, 20 ans. Il est mort en ayant porté un seul maillot, celui du club de sa ville natale, celui du club de ses rêves.

Élégant et prometteur

Hommages en masse du football turc

Il avait fêté ses 20 ans le 11 avril dernier. Neuf jours plus tard, Kaan Öztürk est mort dans un accident de voiture. Selon les informations dévoilées par la presse turque, le jeune milieu de terrain aurait perdu le contrôle de son véhicule dans la soirée du lundi 20 avril, alors qu'il revenait de la ville de Kütahya. Ce sombre périple s'est alors terminé dans un lampadaire. Malgré l'intervention du corps médical, Kaan Öztürk n'a pas pu être sauvé. Le joueur de l'équipe réserve d'Eski?ehirspor s'est tragiquement éteint, laissant derrière lui un club à nouveau endeuillé par la perte d'un de ses joueurs, après Ediz Bahtiyaro?lu disparu en 2012 à l'âge de 26 ans après une crise cardiaque.Kaan a intégré le centre de formation du club de sa ville natale d'Eski?ehir à l'âge de 11 ans. Très rapidement repéré par le club légendaire de sa ville, vainqueur de la Coupe de Turquie 1971 et surtout connu pour l'ambiance bouillante de son ancien stade Atatürk, le jeune Turc a su faire ses preuves durant ses années de formation. Ses efforts ont payé avec la signature de son premier contrat professionnel avec Eski?ehirspor en 2017 à l'âge de 17 ans. Reconnu par ses entraîneurs pour son aisance balle au pied et sa facilité à mettre dans de bonnes conditions ses partenaires, il a vite fait ce qu'il fallait pour être rangé dans la catégories des joueurs au talent précoce. Si bien que l'heure d'aller taper à la porte de l'équipe première était sur le point d'arriver. Auteur de 18 buts en 120 rencontres chez les jeunes, Kaan n'était peut-être pas le meilleur buteur de l'académie, mais assurément l'un des plus doués et l'un des plus élégants balle au pied. Il faisait partie de la relève tant espérée par l'actuel 18et dernier du classement de la deuxième division turque. Régulièrement blessé lors de cette saison, il avait porté le maillot de son équipe U21 à neuf reprises dans l'exercice 2019-2020.Eski?ehirspor n'a une nouvelle fois pas été seul à partager cette grande tragédie. Comme en 2012 lors du décès Lire la suite de l'article sur SoFoot.com