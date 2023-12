Escroqué et endetté, Yohan Mollo gagne son procès

Il a triché le petit Bichon ?

Ancien agent de Yohan Mollo, Franck Bichon a été condamné ce mercredi à cinq ans de prison, dont deux ferme, pour avoir arnaqué et pillé le patrimoine de l’ancien Stéphanois. Yohan Mollo avait confié en 2009, alors qu’il n’avait que 20 ans, tous ses intérêts sportifs, financiers et patrimoniaux à son agent. Bichon avait vendu, sans l’accord de Mollo, six des neufs bien immobiliers possédés par ce dernier et lui avait aussi fait miroiter un faux contrat d’assurance-vie de 22 millions d’euros.…

CD pour SOFOOT.com