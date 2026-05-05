Escrime-Près de 3.000 athlètes et entraîneurs alertent le CIO sur les problèmes de gouvernance de la FIE

par Iain Axon

Près de 3.000 athlètes et entraîneurs ont adressé mardi une lettre ouverte à la présidente du Comité international olympique (CIO) Kirsty Coventry et aux dirigeants de la Fédération internationale d’escrime (FIE) pour réclamer une étude indépendante de ce qu’ils qualifient de "défaillances de gouvernance et de corruption" au sein de l’instance mondiale, selon une copie de la lettre consultée par Reuters.

Les signataires de cette lettre estiment que l'escrime a été déstabilisée par les troubles au sommet de la FIE avec des conflits concernant la direction, la transparence et la prise de décision.

Cela inclut notamment les répercussions du retour de l'ancien président Alicher Ousmanov et les plaintes concernant des changements de règles opaques, des perturbations lors des compétitions et un affaiblissement des restrictions de participation des athlètes neutres.

“En tant qu'athlètes, nous nous soucions profondément de l'avenir de notre sport”, peut-on lire. “Les défaillances de gouvernance et la corruption au sein de la Fédération internationale d'escrime menacent la crédibilité et la stabilité de ce sport et doivent être officiellement traitées.”

Le président par intérim de la FIE, Abdelmoneim El Husseiny, n’a pas immédiatement répondu mardi à une demande de commentaires.

La FIE fait l'objet d'une attention particulière depuis que le milliardaire russo-ouzbèke Alicher Ousmanov, qui a dirigé la fédération de 2008 à 2022, a été réélu président en novembre 2024.

Il s’était déjà mis en retrait en 2022 après avoir été sanctionné par l’Union européenne à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il a ensuite été sanctionné par la Grande-Bretagne et les États-Unis.

Alicher Ousmanov a volontairement suspendu ses fonctions de président de la FIE en décembre 2024, affirmant qu'il souhaitait éviter que les sanctions n'affectent la fédération.

Cependant, sa réélection a suscité des critiques de la part de l'Ukraine et d'autres pays, qui ont estimé qu'un oligarque russe sanctionné ne devrait pas occuper un poste d'influence dans le sport international.

UNE LETTRE APPELLE LE CIO À SOUTENIR UNE ÉVALUATION EXTERNE

La lettre envoyée mardi souligne que le sport a besoin de “conditions stables, transparentes et prévisibles” et exhorte le CIO à mettre en place un audit externe afin de contribuer à rétablir la confiance dans la FIE.

Le Comité exécutif du CIO se réunit mercredi et jeudi.

Les athlètes affirment que l'ancien président par intérim de la FIE, Emmanuel Katsiadakis, a démissionné après avoir refusé de signer une lettre adressée au président américain Donald Trump demandant la levée des sanctions contre Alicher Ousmanov.

Dans leur missive, les athlètes expliquent que leurs préoccupations portent également sur la suppression des vérifications approfondies des antécédents des athlètes concourant sous bannière neutre, les restrictions imposées aux athlètes, aux médias et aux fédérations concernant l’enregistrement des compétitions, les charges financières supplémentaires imposées aux armuriers et le report à la dernière minute d'épreuves de la Coupe du monde.

Ils réclament une enquête indépendante sur les problèmes de gouvernance au sein de la FIE, une plus grande transparence dans l’organisation des compétitions, une communication plus claire en cas de report ou d’annulation d’événements, la consultation des athlètes avant l’introduction de nouvelles mesures financières et le rétablissement de vérifications approfondies au sujet des athlètes neutres.

(Reportage de Iain Axon, avec la contribution de Julien Prétot à Paris, version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)