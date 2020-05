So Foot • 09/05/2020 à 06:00

Escobal, le miraculé de la barbarie franquiste

Ancien arrière central du Real Madrid dans les années 1920, Patricio Pedro Escobal est incarcéré au début de la guerre civile espagnole, en raison de ses sympathies pour le camp républicain. Il ne sortira des prisons franquistes que trois ans plus tard, après avoir échappé miraculeusement aux sacas, les exécutions sommaires menées à l'encontre des prisonniers politiques.



Puces, rats et tuberculose

Mi-juillet 1936, les armées franquistes s'emparent de plusieurs villes espagnoles et traquent les alliés de la République. Patricio Pedro Escobal, ancien joueur et capitaine du Real Madrid reconverti en tant qu'ingénieur municipal à Logrono, une ville du nord du pays, n'échappe pas à la chasse aux sorcières. Ses inquisiteurs sont persuadés d'être face à un rebelle, coupable d'avoir brûlé des couvents à Madrid et d'appartenir à une loge maçonnique.Qu'importe, aux yeux de la milice franquiste, celui qui était surnommé lepar ses coéquipiers doit payer. Après tout, son casier judiciaire indique qu'il a déjà baffé, quelques années auparavant, une femme mariée ; une maîtresse qui lui avait avoué coucher uniquement avec lui pour savoir comment un footballeur se défendait au lit. La sentence est sans appel : Escobal écope de trente ans de prison.Dans un premier temps, le mètre quatre-vingt-dix d'Escobal est parqué sur le terrain de pelote basque de Logrono, avant d'être transféré à la prison de Pedernales, au Pays basque. Sur place, l'horreur quotidienne prend la forme d'un morbide rituel nocturne : les, N.D.L.R.), exécutions programmées de détenus politiques.