Esclavage : Bordeaux solde son passé négrier

Le Bordelais Bernard Journu-Auber (1745-1815) donne toujours son nom à un cours du quartier des Chartrons qui longe la Garonne. Et pourtant, les documents retrouvés dans les nombreux livres de comptes, soigneusement tenus et parfaitement conservés, permettent d'affirmer que ce riche négociant, député puis sénateur sous Napoléon, et aussi un des cofondateurs de la Banque de France, est impliqué dans la traite des Noirs.Mais il est passé le temps où Bordeaux (Gironde) mettait un voile sur ce passé encombrant. La ville s'apprête à apposer des plaques dans six rues pour expliquer que leurs noms sont en lien avec le trafic d'esclaves entre la fin du XVIIe et le début du XIXe siècle.Une première victoire pour l'association Mémoires et Partages et son président Karfa Diallo : « 500 bateaux ont quitté Bordeaux durant cette période et 150 000 captifs africains ont été déportés notamment vers les Antilles françaises. Les six familles qui ont donné leurs noms à des rues se sont largement enrichies grâce à ce commerce mais il en existe d'autres qui font l'objet de recherches dans les archives et dont nous communiquerons les identités dans un futur proche. »« Le tabou est tombé »Sur le toujours honoré Bernard Journu-Auber, Karfa Diallo en connaît un rayon : « Il a armé six navires avec 300 esclaves dans chaque bateau. Beaucoup n'ont pas survécu au voyage dans les soutes et les survivants étaient expédiés en Amérique où sa famille exploitait aussi des plantations. Et pour boucler la boucle, il disposait également de raffineries de sucre, ici à Bordeaux, qui fonctionnaient grâce à la matière première ramassée là-bas par des esclaves. »La mairie de Bordeaux, qui a inauguré le 2 décembre, à l'occasion de la Journée de l'abolition de l'esclavage, une sculpture mémorielle signée d'une artiste de la Réunion dans les jardins de l'hôtel de ville, supervise la fabrication des six plaques rectificatives. ...