Escalade : Schalck, Monchois et Arthaud en finale par Adonis Vesin (iDalgo) Une demi-finale cinq étoiles. Tous les meilleurs grimpeurs ont répondu présents ce vendredi soir à Besançon. Alexander Megos (All) est au coude-à-coude pour la première place avec Jakob Schubert (Autriche). Domen Skofic prend la troisième place (33-). Mejdi Schalck (32) termine juste devant la star mondiale Adam Ondra (31). Pour sa première Coupe du monde, le Savoyard de 16 ans réussit une incroyable performance en atteignant la finale. Nao Monchois, dont la petite amie Luce Douady est décédée en juin dernier, sera le deuxième Français en finale (30). Du côté des filles, Laura Rogora (33) devance la Haut-Savoyarde Nina Arthaud (27) et sept grimpeuses à 26+. Fanny Gibert et Camille Pouget, respectivement dixième et onzième, échouent aux portes de la finale.

