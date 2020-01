Éruption du volcan Taal aux Philippines : l'incertitude risque de durer pour les évacués

La situation risque de se prolonger plusieurs semaines. Aux Philippines, le volcan Taal, entré dimanche en éruption, pourrait continuer à cracher lave et cendre pendant une longue période allant de plusieurs semaines à plusieurs mois. Une telle situation empêcherait les milliers de personnes évacuées de rentrer chez elles.Il est impossible de dire combien de temps durera cette éruption, a observé le directeur de l'Institut de volcanologie et sismologie des Philippines (Phivolcs), Renato Solidum, rappelant que les précédentes ont parfois duré des mois. L'alerte avertissant d'un risque d'« éruption explosive » potentiellement catastrophique pourrait demeurer en place pendant des semaines. « Nous avons un protocole qui implique d'attendre plusieurs jours, parfois deux semaines, pour être sûr que l'activité du volcan a cessé », a-t-il dit.Une « pluie » de cendres sur la régionLe volcan, situé à 65 km de la capitale Manille s'est réveillé en projetant une immense colonne de fumée haute de 15 km dans le ciel et des jets de lave rougeoyante, provoquant le départ de nombreux habitants des montagnes voisines. Une « pluie » de cendres s'est ensuite abattue sur la région. Cela a entraîné la fermeture temporaire du principal aéroport international de Manille et l'annulation de centaines de vols. Des dizaines de milliers de passagers ont été pénalisés. Tagaytay City (Pilippines), mardi. Une pluie de cendres s'est abattue sur la région du Taal. Reuters/Eloisa Lopez Quand les autorités ont fait retentir une sirène alertant d'un risque d'« éruption explosive », beaucoup ont abandonné à la hâte leur bétail et leurs animaux de compagnie, mais aussi leurs maisons et leurs biens.« Nous avons tout laissé derrière nous à part les vêtements que nous portons », a déclaré Robert Cadiz, un pêcheur de 47 ans qui fait partie des 30 000 personnes réfugiées dans des abris d'urgence. Gerald Aseoche, un peintre ...