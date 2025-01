Eruption d'un volcan en Indonésie: des milliers d'évacuations en cours

Le Mont Ibu, à l'est de l'Indonésie, en éruption le 15 janvier 2025 ( AFP / AZZAM )

Les autorités indonésiennes ont indiqué jeudi évacuer des milliers d'habitants d'une île de l'est de l'archipel en raison de l'éruption d'un volcan.

Le Mont Ibu, situé sur l'île éloignée d'Halmahera, dans la province de Maluku nord, est entré en éruption mercredi, envoyant une colonne de fumée haute de quatre kilomètres dans le ciel.

L'agence géologique indonésienne a émis une alerte à son niveau le plus élevé, ce qui a amené les autorités locales à appeler les 3.000 habitants vivant aux alentours à évacuer.

Jeudi matin, 517 habitants du village le plus proche du volcan ont déjà été évacués, tandis que les autres résidents devaient suivre dans l'après-midi.

"Les abris d'évacuation ont été préparés par l'administration locale", a déclaré un porte-parole de l'agence locale de gestion des catastrophes, Irfan Idrus.

Selon les observations d'un journaliste de l'AFP, les habitants continuaient leurs activités dans leurs villages respectifs au moment où les camions préparaient les évacuations.

"Bien sûr on a des craintes et on s'inquiète, mais on est habitués aux éruptions ici", a déclaré Rista Tuyu, une habitante de 32 ans.

"Mais la plus importante est apparue cette semaine", précise-t-elle, en ajoutant qu'elle espère que le volcan se calmera rapidement.

L’Indonésie, vaste archipel situé le long de la ceinture de feu du Pacifique, connaît une activité sismique et volcanique fréquente.

L'activité volcanique du Mont Ibu, sur une île où vivent quelque 700.000 habitants, s'est accélérée depuis juin, après une série de séismes. Le volcan étant entré en éruption neuf fois depuis le début de l'année 2025.

Les habitants vivant à proximité et les touristes ont été invités à éviter une zone d'exclusion de cinq à six kilomètres autour du sommet du volcan et à porter des masques en cas de chutes de cendres.

En novembre dernier, le mont Lewotobi Laki-Laki, un volcan à deux pics de 1 703 mètres situé sur l'île touristique de Flores, est entré en éruption plus d'une douzaine de fois en une semaine, tuant neuf personnes lors de la première explosion.