Eruption d'un volcan en Indonésie: 500 personnes évacuées, des milliers refusent

Le Mont Ibu, à l'est de l'Indonésie, en éruption le 15 janvier 2025 ( AFP / AZZAM )

Des milliers d'habitants ont rejeté jeudi un ordre évacuation prononcé par les autorités dans l'est de l'Indonésie, malgré les éruptions à répétition du mont Ibu, estimant être habitués à une telle situation.

Seuls environ 500 habitants du village le plus proche du volcan ont été évacués depuis mercredi soir, ont indiqué les autorités locales.

Le Mont Ibu, situé sur l'île d'Halmahera, dans la province des Moluques du nord, à l'est du vaste archipel, est entré en éruption mercredi, envoyant une colonne de fumée haute de quatre kilomètres dans le ciel.

L’Agence géologique indonésienne a dès lors porté le niveau d’alerte du volcan au seuil le plus élevé de son système qui en compte quatre, ce qui a amené les autorités locales à appeler les 3.000 habitants vivant aux alentours à évacuer.

"Jusqu'à présent, un seul village a été évacué, tandis que les habitants des cinq villages restants ont refusé d'évacuer", a déclaré Irfan Idrus, porte-parole de l'agence locale de gestion des catastrophes.

Les 517 personnes évacuées devaient être conduites vers une zone sûre dans deux villages, situés à neuf kilomètres de la zone dangereuse. "Des abris d'évacuation ont été préparés par l'administration locale", a précisé M. Irfan.

Les résidents qui ont choisi de rester ont fait valoir qu'ils étaient habitués aux éruptions du mont Ibu, a-t-il ajouté.

"Nous continuerons à coordonner nos efforts avec les responsables locaux et les dirigeants communautaires pour garantir que les habitants des cinq villages soient évacués, car ils se trouvent dans la zone d'exclusion, a encore indiqué M. Irfan.

Selon un journaliste de l'AFP sur place, les habitants vaquaient encore à leurs activités quotidiennes dans leurs villages respectifs alors que des camions se préparaient à l'évacuation.

- "Habitués aux éruptions" -

"Nous sommes habitués aux éruptions du mont Ibu et jusqu'à présent, il n'y a eu aucun impact sur notre village. C'est pourquoi nous ne voulons pas être évacués", a déclaré Milka Sehe, une habitante du village de Todoke, âgée de 43 ans.

Dans le village de Tuguis, Rista Tuyu espère elle que le volcan se calmera bientôt afin que le village puisse reprendre sa vie quotidienne.

"Bien sûr, il y a une certaine peur et une certaine inquiétude, mais nous sommes habitués aux éruptions ici", témoigne la jeune femme de 32 ans.

"Mais la plus importante est apparue cette semaine", précise-t-elle.

L’Indonésie, vaste archipel situé le long de la ceinture de feu du Pacifique, connaît une activité sismique et volcanique fréquente.

L'activité volcanique du Mont Ibu, sur une île où vivent quelque 700.000 habitants, s'est accélérée depuis juin, après une série de séismes. Le volcan étant entré en éruption neuf fois depuis le début de l'année 2025.

Les habitants vivant à proximité et les touristes ont été invités à éviter une zone d'exclusion de cinq à six kilomètres autour du sommet du volcan et à porter des masques en cas de chutes de cendres.

En novembre dernier, le mont Lewotobi Laki-Laki, sur l'île touristique de Flores, à environ 800 km de Bali, est entré en éruption plus d'une douzaine de fois en une semaine, faisant neuf morts et 31 blessés et obligeant 11.000 personnes à évacuer.