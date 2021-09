Eruption aux Canaries: une centaine de maisons détruites, 5.500 personnes évacuées

Selon le gouvernement régional de l'archipel touristique situé au large des côtes du nord-ouest de l'Afrique, un total de 5.500 personnes ont dû quitter leur domicile depuis le début de l'éruption.

Un nouveau point d'éruption est apparu lundi soir vers 21h15 locales (20h15 GMT) dans la commune d'El Paso, obligeant à de nouvelles évacuations dans la zone, a alerté le service d'urgence de l'archipel sur Twitter.

"Nous n'avons aucune perte humaine à déplorer (...) et je crois que c'est la meilleure nouvelle", s'est félicité le président de la région, Angel Victor Torres, lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, arrivé sur place dimanche soir.

Cette éruption, la première depuis 1971 sur cette île peuplée de près de 85.000 habitants, a en revanche provoqué d'importants dégâts.

Lorena Hernandez Labrador, conseillère municipale à Los Llanos de Aridane, l'un des villages touchés par les coulées de lave, a indiqué à l'AFP qu'une "centaine de maisons" avaient été "détruites dans les communes de Los Llanos, El Paso et Tazacorte".

Les images diffusées par les médias ou circulant sur les réseaux sociaux montraient d'impressionnantes coulées de lave, atteignant jusqu'à une dizaine de mètres de haut, incendiant les arbres sur leur passage, recouvrant des routes et s'engouffrant dans des maisons à travers des fenêtres restées ouvertes.

Le Cumbre Vieja crache des colonnes de fumées atteignant plusieurs centaines de mètres de haut et entre 6.000 et 9.000 tonnes de dioxyde de souffre par jour, selon l'Institut volcanologique des Canaries (Involcan). Une fumée qui n'a pas entraîné jusqu'ici de fermeture de l'espace aérien.

Interrogé sur la télévision publique, le président de l'autorité locale de La Palma, Mariano Hernández Zapata, a évoqué un paysage de désolation, laissé par des "langues de lave (...) qui engloutissent tout sur leur passage".

Selon l'Involcan, ces coulées - qui ont fait suite à des jets de lave de plusieurs dizaines de mètres de haut - avancent à une vitesse moyenne de 700 mètres par heure à près de 1.000°C.

La lave "n'arrivera pas à la mer ce soir comme nous l'avions dit" car le mouvement de la lave "est significativement plus lent que ce qu'il était initialement", a expliqué un porte-parole du gouvernement régional lundi soir.

Pedro Sanchez, qui devait aller à New York pour l'assemblée générale des Nations Unies, a retardé son voyage pour se rendre dans l'île dimanche soir afin de suivre les opérations d'évacuation mobilisant des centaines de membres de la police et de l'armée.

