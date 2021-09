Eruption aux Canaries : la lave descend lentement vers la mer, des gaz toxiques redoutés

MLe mont Cumbre Vieja en éruption à El Paso, sur l'île de La Palma, dans l'archipel espagnol des Canaries, le 19 septembre 2021 ( AFP / DESIREE MARTIN )

Les coulées de lave du volcan Cumbre Vieja continuaient de tout emporter sur leur passage mardi en descendant vers la côte de l'île espagnole de La Palma, où leur arrivée est redoutée en raison de la possible émission de gaz toxiques.

Cette éruption, qui a débuté dimanche sur cette île de l'archipel des Canaries, a déjà provoqué le déplacement de 6.100 personnes, dont 400 touristes "qui ont été éloignés des zones de risque" et installés à Tenerife, selon un communiqué du gouvernement régional des Iles Canaries mardi soir.

La lave "descend inexorablement vers la mer et on ne peut rien faire face à elle. C'est là toute l'impuissance face à cette coulée (...) qui emporte tout sur son passage (...) et emportera d'autres maisons", a averti le président de la région des Canaries, Angel Victor Torres.

Si cette éruption, la première depuis 1971 sur cette île peuplée de près de 85.000 habitants, n'a fait aucun mort ou blessé, les dégâts sont énormes, dépassant largement les 400 millions d'euros, a relevé M. Torres, qui a souligné que les Canaries pourraient bénéficier de fonds européens pour reconstruire.

Les images diffusées par les médias, les autorités et des riverains montrent des coulées noires et orange de plusieurs mètres de haut dévalant lentement les flancs du volcan et engloutissant arbres, routes et maisons.

La lave a détruit jusqu'ici 185 bâtiments, dont 63 seraient des habitations, a annoncé le gouvernement régional. Elle recouvre 103 hectares, selon le système européen de mesures géospatiales Copernicus.

- Nuages acides -

L'arrivée des coulées dans la mer, initialement prévue pour lundi soir, mais retardée en raison du ralentissement de la coulée, est redoutée car elle peut donner lieu à des explosions de morceaux de lave, des vagues d'eau bouillante ou l'émanation de gaz toxiques, d'après l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS).

"Les nuages engendrés par l'interaction eau de mer et lave sont acides" et "peuvent être dangereux si on est trop près", a expliqué à l'AFP Patrick Allard, de l'Institut de Géophysique du Globe de Paris.

Située à environ 2 km de la mer, la lave avance actuellement de 200 mètres par heure. Les autorités ne sont toutefois pas en mesure d'indiquer précisément quand elle pourrait parvenir à l'océan.

Le mont Cumbre Vieja en éruption, vu depuis Los Llanos de Aridane, sur l'île de La Palma, dans l'archipel espagnol des Canaries, le 20 septembre 2021 ( AFP / DESIREE MARTIN )

Le gouvernement des Canaries, qui a conseillé aux habitants de la région de se couvrir le nez et la bouche lorsqu'ils sortent, a décrété un "rayon d'exclusion de deux milles marins" autour de l'endroit où est prévue l'arrivée des coulées et demandé aux curieux de ne pas se rendre sur place.

Encore à La Palma, où il se trouve depuis dimanche soir, le Premier ministre Pedro Sanchez a appelé à la prudence. "Evitez de vous rapprocher du magma ou du volcan et laissez les routes le plus libres possible" pour ne pas gêner d'éventuelles nouvelles évacuations, a-t-il insisté.

Jeudi, le roi Felipe VI se rendra à son tour à La Palma.

- "Toute ta vie en l'air" -

Dans la nuit de lundi à mardi, l'apparition d'une nouvelle bouche éruptive, la neuvième, sur la commune d'El Paso, a entraîné l'évacuation de 500 personnes supplémentaires.

L'ouverture de cette bouche est intervenue après un nouveau séisme d'une magnitude de 4,1, enregistré lundi à 21H32 (20H32 GMT), a précisé l'Institut volcanologique des Canaries (Involcan).

Des coulées de lave approchent de maisons après l'éruption du mont Cumbre Vieja à El Paso, sur l'île de La Palma, dans l'archipel espagnol des Canaries, le 19 septembre 2021 ( AFP / DESIREE MARTIN )

Israel Castro Hernandez, dont le domicile a été détruit, est l'un de ces déplacés. "C'est pratiquement toute ta vie qui part comme ça... Le volcan se réveille, il dit +Je sors par là+ et il met pratiquement toute ta vie en l’air", se désole-t-il.

A ses côtés, son épouse Yurena Torres Abreu ne réalise toujours pas. "On n’arrive pas à y croire. On se dit que notre maison est désormais sous ce volcan. Il n’y a rien à faire, c’est la nature", lâche-t-elle, désabusée.

Le Cumbre Vieja crache des colonnes de fumées atteignant plusieurs centaines de mètres de haut et entre 8.000 et 10.500 tonnes de dioxyde de souffre par jour, selon l'Involcan, qui estime que l'éruption pourrait durer, "plusieurs semaines voire quelques mois".

L'espace aérien n'a toutefois pas été fermé.

"On sait quand ça a commencé, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer", résume Juan Aragón Cruz, qui a dû lui aussi quitter son logement.

