Ernesto Valverde remercié : les raisons d'une soudaine crise au FC Barcelone

Le Barça pique sa crise, et c'est assez rare pour être souligné. Ce lundi 13 janvier, le club espagnol a licencié son entraîneur, Ernesto Valverde, en poste depuis l'été 2017, en plein cœur de la saison. Une première depuis janvier 2003 et le remerciement du Néerlandais Louis van Gaal, quand l'éternel rival, le Real Madrid, a effectué trois changements de coach lors de la seule saison 2018-2019. Pourquoi donc un changement si soudain ?Le dernier élément déclencheur s'est produit jeudi, en Arabie saoudite, où le Barça a perdu la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético de Madrid dans les derniers instants (3-2). Une défaite marquée par un manque de maîtrise cruel pour un club habitué à manier le tempo d'un match comme peu en sont capables. « Nous avons commis des erreurs d'enfants », résumait Lionel Messi, récemment récompensé de son 6e Ballon d'or.L'intégration à moitié réussie de GriezmannEst alors ressorti l'ensemble des reproches dirigés vers Valverde depuis son arrivée au Barça. Le principal : le Basque ne possède pas « l'ADN Barça », à savoir la passion du 4-3-3, du jeu de possession à outrance et de passes que Pep Guardiola ou Luis Enrique (dans une moindre mesure) ont sublimé.Sportivement, la situation était loin d'être critique. En deux ans et demi, Valverde a été sacré deux fois en championnat et remporté une Coupe du Roi. Cette saison, son Barça est co-leader de Liga et affrontera Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions.L'Europe est l'autre point de crispation. Car depuis la « remontada » infligée au PSG en mars 2017, le Barça a subi un retour de bâton marquant : une élimination en quarts de finale contre l'AS Rome (4-1 ; 0-3) et une autre en demi-finale contre Liverpool (3-0 ; 0-4). Deux « remontadas » inversées qui avaient déjà soulevé de nombreuses interrogations sur la capacité de Valverde à diriger ce club. Cette année, ...