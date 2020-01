Ernesto Valverde licencié, Quique Setién nommé entraineur du FC Barcelone

par Hugo Chalmin (iDalgo)

S'en est fini d'Ernesto Valverde au FC Barcelone. Cinq jours après sa défaite 2-3 face à l'Atlético Madrid en demi-finale de Supercoupe, le club catalan s'est séparé lundi de Valverde. Depuis son arrivée à la tête de l'équipe le 29 mai 2017, le Barça a remporté les deux dernières Liga, ainsi que la Supercoupe et la Coupe du Roi en 2018. Malgré ces quatre titres, l'ancien attaquant du FC Barcelone (1988 - 1990) a vraisemblablement fait les frais d'un style de jeu souvent décrié et des éliminations surprises en Ligue des Champions contre l'AS Roma en 2018 et Liverpool en 2019. Après avoir annoncé le licenciement d'Ernesto Valverde, le FCB a aussitôt livré l'identité de son successeur. C'est Quique Setién (61 ans) qui a été nommé entraineur du Barça. Libre depuis son départ du Bétis Séville en mai 2019, il s'est engagé avec Barcelone jusqu'en 2022. Setién débutera son aventure catalane dimanche au Camp Nous lors de la réception de Grenade.