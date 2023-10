Erling Haaland : « Pendant les matchs, je quitte mon corps et deviens un zombie »

Des zombies, des cyborgs et du n’importe quoi.

Dans un entretien pour The Telegraph , ce vendredi, Erling Haaland s’est attardé sur sa première saison à Manchester City, le rôle de Pep Guardiola dans son arrivée, et ses ambitions pour l’année à venir. Spoiler : c’est bizarre. Le Norvégien s’est ainsi rendu compte de quelque chose en lisant la presse et les articles le concernant : « Les gens sont plus choqués quand je ne marque pas, que quand je marque ! » En même temps, en ayant planté 60 buts en 64 matchs avec les Skyblues , les supporters sont en droit de s’inquiéter quand la machine s’enraye. Et en match, il explique parfois « quitter son corps et devenir un zombie. » De quoi visiblement justifier son absence sur certaines phases de jeu, durant lesquelles il se « déplace dans son propre monde. » …

CD pour SOFOOT.com