Erling Haaland écrit encore un peu plus l'histoire
Avec ou sans cheveux, le résultat est le même : but de Haaland. Ce mardi soir contre Porto, le Norvégien a encore frappé, inscrivant les deux buts de la victoire des Skyblues . Cinq buts en cinq matchs, le compte est bon pour le cyborg. L’addition aurait même pu être encore plus salée si Diogo Costa n’avait pas sorti brillamment une autre de ses tentatives de la tête (20 e ).
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