Erling Haaland aurait-il signé à Utrecht ?
Et si Erling Haaland n’avait-il pas rasé son crâne mais plutôt signé à Utrecht, au Pays-Bas ? C’est ce qu’on aurait pu penser sans nos lunettes. Queue de cheval serrée sur le crane, 192 cm de force physique et célébrations zen : l’apparence physique d’Artem Stepanov, attaquant ukrainien de 19 ans, a de quoi nous faire sérieusement tilter.
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