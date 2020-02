Erling Braut Håland, année zéro

On l'attendait au tournant, il a répondu présent. Inarrêtable, infatigable, décisif, Erling Braut Håland est incontestablement l'homme de ce huitième de finale aller entre Dortmund et le PSG. Son doublé l'atteste, mais pas seulement.

Håland bastonne le PSG

Flotte comme un papillon, frappe comme un cheval de trait

" Dommage pour Thomas Meunier qui aurait peut-être dû passer un petit coup de fil à son compatriote Axel Witsel pour gratter un peu le vernis qui surplombe le dégradé impeccable du jeune attaquant norvégien. Face au PSG, la recrue hivernale du BVB a prouvé sa valeur inestimable au sein de l'effectif. Présent dans tous les bons coups, il n'aura cessé de démentir les pronostics défaitistes, selon lesquels marquer un triplé contre le FC Augsbourg n'a aucune valeur tant qu'on n'a pas fait ses preuves lors d'un grand rendez-vous. Eh bien c'est désormais chose faite. Mais Thomas Meunier n'a pas complètement tort ceci dit : Håland possède en effet d'excellentes statistiques. Sous le maillot du Borussia, il pointe désormais à onze pions en sept matchs. Aucun joueur de Bundesliga n'avait réalisé une telle performance depuis 1963. Marquer lors de son premier match de Ligue des champions (avec le BVB), après l'avoir déjà fait pour son premier match de championnat et son premier match de Pokal, aucun joueur de Dortmund ne l'avait non plus fait. Tout simplement.Avec ses dix buts au compteur, Håland est-il parti pour battre le record de buts inscrits en une Ligue des champions ? Depuis la saison 2013-2014, personne n'est en effet parvenu à détrôner Cristiano Ronaldo et ses dix-sept pions. Mais face à Paris, le Norvégien a prouvé qu'il était capable de faire bien plus que de planter des patators. Titularisé à la pointe de l'attaque du BVB - sans surprise - il a grandement contribué à la réussite d'un Borussia dont on moquait jusqu'alors les lacunes défensives. Jugez plutôt : 48 ballons touchés et 85% de passes réussies, auxquels s'ajoutent quatre tirs et ce fameux doublé. Et que dire de sa remontée de terrainau quart d'heure de jeu. Dit autrement, l'ancien Salzbourgeois a parfaitement compris qu'avec le statut d'outsider,