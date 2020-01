Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eriksen débarque à l'Inter Milan, Ben Arfa signe à Valladolid Reuters • 28/01/2020 à 22:13









Eriksen débarque à l'Inter Milan, Ben Arfa signe à Valladolid par Hugo Chalmin (iDalgo) C'est maintenant officiel, Christian Eriksen pose ses valises à l'Inter Milan. L'ex milieu de terrain de Tottenham rejoint les Nerazzurri contre 20 millions d'euros. Le Danois portera le numéro 24 et s'est engagé jusqu'en 2024 avec le club milanais, actuellement deuxième de Serie A. Toujours en Italie, Naples a officialisé l'arrivée, sous forme de prêt avec obligation d'achat, du joueur de l'Inter, Matteo Politano. Quant à Hatem Ben Arfa, il a signé jusqu'à la fin de la saison à Valladolid. Lui qui était libre de tout contrat après son départ de Rennes cet été. En Ligue 1, l'AS Monaco a annoncé le départ de Gabriel Boschilia en direction de l'Internacional Porto Alegre. Le milieu offensif de 23 ans quitte le Rocher qu'il avait rejoint en 2015. Du côté du championnat belge, le Standard de Liège accueille le jeune défenseur de 19 ans Moussa Sissako. Il part du PSG sous forme de prêt avec option d'achat.

