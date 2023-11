information fournie par So Foot • 09/11/2023 à 10:03

Erik Ten Hag peste contre l’arbitrage

C’est toujours bien de se plaindre de l’arbitrage après une défaite humiliante.

Renversé à Copenhague ce mercredi (4-3), Manchester United patauge et pointe à la dernière place du groupe A de la Ligue des champions. Une nouvelle gifle qu’Erik Ten Hag a du mal à encaisser. Après le coup de sifflet final, le technicien batave est allé devant la presse et s’est plaint de l’arbitrage. Il a d’abord pesté sur le carton rouge reçu par Marcus Rashford pour une faute involontaire mais dangereuse, avant de s’attaquer aux buts danois : « le premier est hors-jeu, un joueur se trouve devant André Onana (l’arbitre n’a pas estimé qu’Achouri avait fait action de jeu, NDLR). Le second (un penalty après des mains de Varane puis de Maguire, NDLR) est une sanction très sévère » .…

