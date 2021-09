Eric Zemmour : Marion Maréchal "n'a peut-être plus les capteurs nécessaires", estime Marine Le Pen

Marine Le Pen a relativisé les propos de sa nièce, qui a refusé de dire dire si elle soutiendrait La candidate du Rassemblement national ou Éric Zemmour en cas de candidature du polémiste à la présidentielle.

Marine Le Pen, le 23 septembre 2021, à Metz. ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Pour qui votera Marion Maréchal en avril 2022 en cas de candidature d' Eric Zemmour ? Plus libérale sur le plan économique, plus conservatrice sur les valeurs sociétales, plus radicale sur l'immigration, l'ancienne députée du Front national, devenu aujourd'hui le Rassemblement national, et se situe davantage sur la ligne du polémiste que de celui de sa tante Marine Le Pen, officiellement candidate à la présidentielle pour la troisième fois. Mais la jeune femme de 31 ans refuse de se prononcer.

"Eric Zemmour est quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie, vous le savez. Ce n'est un secret pour personne", a-t-elle déclaré jeudi 23 septembre à la presse, en marge d'une rencontre de la droite identitaire à Budapest, à l'invitation du dirigeant souverainiste hongrois Viktor Orban. "Après, vous dire est-ce que je vais soutenir Eric Zemmour, est-ce que je vais soutenir Marine Le Pen, cela ne va pas être le propos aujourd'hui (...) car je reste en dehors du jeu", a souligné la désormais directrice générale de l'Issep.

"La situation est un petit peu délicate pour moi, je partage beaucoup de points de vue des deux" , a-t-elle expliqué, soulignant qu'elle "ne voulait pas nuire à la campagne de Marine Le Pen". Mais en même temps, "je ne m'aventurerai pas à dire que le scénario du deuxième tour est joué" , a-t-elle ajouté, alors que tous les sondages prédisent une finale Marine Le Pen/Emmanuel Macron.

Marion Maréchal s'était exprimée un peu plus tôt à la tribune du "sommet démographique" de Budapest, auquel Eric Zemmour doit également participer vendredi après une rencontre avec Viktor Orban. "C'est une fille intelligente, ouverte, curieuse (...) nous sommes sur la même ligne stratégique", a-t-il commenté vendredi midi.

La réponse de Marine Le Pen

En marge d'un déplacement à Hayange (Moselle), Marine Le Pen a relativisé les propos de sa nièce. "Marion, qui s'est éloignée de la vie politique, n'a peut-être plus les capteurs nécessaires. Cet éloignement lui fait penser que l'agitation médiatique correspond à la réalité politique, je ne le crois pas", a-t-elle réagi.

La députée du Pas-de-Calais a justifié son absence de la conférence par le fait qu'elle était "en campagne" présidentielle mais elle a indiqué qu'elle "verrait Viktor Orban dans les semaines qui viennent, (...) dans un contexte plus politique", "probablement en Hongrie".

La dirigeante d'extrême droite dit s'inscrire dans la "persévérance" et "la modestie qui consiste à aller sur les marchés". "Désolée de ne pas représenter la nouveauté, moi je représente la persistance, la pugnacité, le temps long", a-t-elle fait valoir. "Un second tour n'est jamais joué. Mais je n'ai pas d'inquiétude, j'ai la certitude que nous allons gagner" , a assuré Mme Le Pen