Éric Zemmour annonce sa candidature à la présidentielle pour "conserver une France française"

Le dirigeant du parti Reconquête! Eric Zemmour à la foire de Châlons-en-Champagne, dans la Marne, le 3 septembre 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Le président du parti d'extrême droite Reconquête!, Éric Zemmour, a annoncé officiellement mardi soir sur TF1 sa candidature à la présidentielle du printemps pour "enrayer" le "déclin" et "conserver une France française".

"Je me présente pour me permettre de conserver une France française et que notre avenir soit français", car "aucun candidat, aucun programme ne pouvait enrayer notre déclin", a-t-il déclaré au journal de 20 heures.

Celui qui avait terminé quatrième lors du scrutin de 2022 a notamment défendu le principe d'"immigration négative", assurant vouloir "deux millions d'immigrés en moins à la fin du quinquennat".

Pour cela, il entend expulser les délinquants étrangers qui sont en prison, mais aussi "les chômeurs étrangers de plus de six mois", même s'ils sont en situation régulière, une position encore durcie par rapport à ses précédentes propositions.

"Ca n'a rien de criminel ni de barbare", a-t-il plaidé.

Interrogé sur la constitutionnalité de ces mesures, Éric Zemmour a promis un référendum sur "la politique migratoire globalement", car "ce n'est pas à un juge" de "gouverner à la place du peuple".

Le candidat d'extrême droite était crédité de seulement 4% environ des intentions de vote dans les derniers sondages avant l'annonce de son entrée en lice. Très loin derrière sa rivale du Rassemblement national Marine Le Pen, grande favorite des sondages actuels, mais aussi après le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon ou les principaux concurrents de gauche, du centre et de la droite.

"Union des droites"

Sarah Knafo, le 15 mars 2026 à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Âgé de 68 ans, l'ancien journaliste entré en politique il y a cinq ans avait déjà fait savoir qu'il serait candidat, mi-septembre, mais son entourage avait aussitôt précisé qu'il ne s'agissait pas encore d'une déclaration formelle.

L'officialisation était donc attendue, mais l'annonce de lundi met définitivement un terme à la possibilité qu'il laisse sa compagne Sarah Knafo, vice-présidente de Reconquête!, qui l'a doublé en termes de popularité, concourir à sa place.

Dans une émission YouTube face à plusieurs influenceurs classés à la droite de la droite, dans la foulée du 20 heures, il s'est dit "très heureux que Sarah (...) incarne de façon éclatante" à ses côtés une "ligne économique" pour faire baisser les dépenses publiques.

Là où lui a reconnu s'être jusqu'ici volontairement concentré sur le "grand remplacement", une théorie complotiste selon laquelle une population immigrée non européenne remplacerait les populations européennes, et la "remigration".

Éric Zemmour, plusieurs fois condamné, notamment pour provocation à la haine raciale, s'est dit "victime d'un harcèlement judiciaire", pour des "délits d'opinions". Il a aussi dit vouloir "abolir" la "loi liberticide" sur la base de laquelle il a été condamné.

Le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, vient de saisir la justice après de nouveaux propos récents sur plusieurs chaînes considérés comme appelant à la discrimination, au lendemain du 17 octobre, journée de manifestations marquées par des violences et des pillages.

Le président du RN Jordan Bardella a réagi à sa candidature en estimant, sur BFMTV, que "tous ceux qui veulent que la France reste la France doivent voter" pour Marine Le Pen.

Éric Zemmour a lui déploré que la candidate du RN "ne lutte pas contre le grand remplacement" et "refuse" l'union des droites.

"Les gens qui veulent l'union des droites doivent voter pour nous pour nous mettre en tête et en mesure d'imposer cette union aux autres", a-t-il affirmé.

A gauche, le candidat communiste Fabien Roussel a réagi à la candidature sur X en estimant que "les responsables politiques condamnés pour racisme devraient être rendus inéligibles".